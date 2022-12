Top 8 sites de esporte bet no Brasil

Da Redação

A cada ano o mercado de esporte bet vem crescendo no Brasil e novos sites vão surgindo. Mas qual será a melhor opção disponível? Quais as diferenças entre um site para o outro?

O importante é investir em marcas onde os ganhos têm mais chances de estarem seguros, onde é propício usar o conhecimento esportivo e maximizar os lucros.

No entanto, verificar cada site sem ter um norte específico pode ser uma tarefa demorada. Mas esta lista pode facilitar a não desperdiçar energia e dinheiro em sites que não valem a pena.

Confira:

1. LV Bet

Possui as melhores ofertas para apostadores iniciantes. As apostas esportivas da LV BET abrangem os principais torneios esportivos do mundo, como UEFA, Campeonato Europeu de Futebol, NBA, Fórmula 1, torneios de tênis e eSports.

2. Posido

Oferece excelentes programas de fidelidade. Este site de esporte bet oferece modalidades como futebol, basquete, futebol americano, tênis, boxe, artes marciais e outros.

3. IviBet

Tem a melhor transmissão ao vivo. No site é possível encontrar uma variedade de mercados e uma longa lista de modalidades para fazer palpites. Além do futebol, há basquete, futebol americano, UFC, Fórmula 1, vôlei, tênis e até modalidades incomuns como rugby, golfe, futsal e ciclismo.

4. BetMotion

Aqui estão as menores margens de apostas. O site tem várias opções de esportes disponíveis, como: futebol, basquete, futebol americano, beisebol, hóquei no gelo, futsal, handebol, boxe, MMA, badminton, golfe, Fórmula 1, MotoGP e outros. Para quem gosta de eSports, é possível apostar em Counter Strike, Starcraft 1 e 2, Kings of Glory, League of Legends, Age of Empires e mais.

5. Bet9

Esse possui odds altas. No site da Bet9 dá para encontrar uma ampla gama de modalidades de esportes e competições, assim como jogos de casino e esportes virtuais.

6. VBet

Disponibiliza atendimento 24h. O site conta com muitas possibilidades, de competições mais famosas até as menos populares. Lá é possível fazer apostas em campeonatos de futebol variados, disputas do MMA, eSports e basquete.

7. Betsson

A mais completa cobertura de esportes e uma das maiores casas de esporte bet. As opções são as mais variadas, como futebol, basquete, tênis, eSports e vôlei e muitas outras.

8. EvoBet

Onde os saques são mais rápidos. Este site oferece uma enorme variedade em apostas esportivas, com mais de 30 modalidades diferentes no catálogo.

Mais casas de apostas confiáveis podem ser encontradas no site https://www.esportebet.com/. Mas seja qual for o site de esporte bet escolhido, é bom que o apostador pesquise cada um antes com atenção. Assim terá certeza que o dinheiro será investido da melhor forma para o seu perfil.