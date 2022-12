Santo André registra 1.600 denúncias de carros abandonados em 2 meses

Beatriz Mirelle

Do Diário do Grande ABC



20/12/2022 | 08:28



A operação para remoção de carros abandonados em Santo André notificou em torno de 300 veículos e guinchou 60 apenas neste mês, segundo dados da prefeitura. A ação começou após alta de denúncias para a retirada de carros de ruas e avenidas. Segundo o prefeito Paulo Serra (PSDB), as queixas que eram de 100 por mês subiram para 1.600 no acumulado apenas entre outubro e novembro deste ano.

As patrulhas ocorrerão até março do ano que vem, prazo considerado suficiente para analisar todos os casos e fazer com que as ocorrências voltem ao patamar anterior.

A iniciativa é uma parceria da Secretaria de Mobilidade Urbana do município, liderada pelo secretário Almir Cicote, e o Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo).

O monitoramento de casos é feito a partir dos pedidos dos munícipes através do aplicativo "Colab" da prefeitura. Nele, foi possível observar um aumento expressivo dessa demanda. "Após irmos a campo pesquisar, percebemos que era necessário direcionar mais esforços para esse serviço, com uma operação mais estruturada", disse o prefeito.

O projeto procura evitar problemas ambientais, sanitários, de segurança e mobilidade urbana. "Esse é mais um item de cuidado com a cidade, promovendo áreas mais saudáveis. Os veículos abandonados podem ser utilizados como locais de esconderijo para criminosos, por exemplo."

Quando um suposto abandonado é denunciado, os agentes colocam um adesivo no vidro do carro alertando que caso o veículo não seja retirado do local em 10 dias, ele será guinchado para um dos pátios municipais. "Ele serve como uma conscientização. Tem o propósito de dar a oportunidade do proprietário tomar alguma providência."

Os donos dos veículos não sofrem nenhum tipo de punição. A ação impede que carros que ainda são utilizados sejam levados por engano pelo guincho.

As 1.600 denúncias em 60 dias influenciaram que a operação fosse maior. Com essa reestruturação, há uma média de 100 notificações por semana desde o início de dezembro. Já nos casos de remoção, são cerca de 20 no mesmo período. "Às vezes, o veículo tem dono e só está estacionado há algum tempo. Por isso que a gente faz a notificação. Queremos reduzir essa demanda para os mesmos números que tínhamos, que não costumavam passar de 100 casos mensais. Para isso, serão 90 dias de atuação. Acreditamos que seja o tempo necessário para notificar todos esses veículos que temos na cidade", afirma Paulo Serra. "O grupo responsável é capitaneado pela Secretaria de Mobilidade Urbana e o DET (Departamento de Engenharia de Tráfego) junto com a fiscalização", finaliza.

"Além de prejudicarem o trânsito da cidade e ser um grave problema ambiental, esses veículos também servem de abrigo para ratos e baratas e são constantes alvos de roubos e vandalismo. Elaboramos esse plano para resolver de vez esse problema da nossa cidade, já que recebemos diversas denúncias todos os dias no Departamento de Trânsito", afirmou o secretário de Mobilidade Urbana, Almir Cicote. As queixas são aceitas ainda pela Central de Atendimento 156 ou o telefone-fácil 0800 019 19 44.