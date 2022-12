Obituário - 20 de dezembro de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



20/12/2022



SANTO ANDRÉ

Teresina de Giacco Anile, 90. Natural da Itália. Residia na Vila Príncipe de Gales, em Santo André. Dia 14. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Edna Ferreira Albuquerque, 80. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Pensionista. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cássio Duca Vasconcelos, 66. Natural de Santo André. Residia no Centro de Santo André. Jornalista. Dia 14. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria de Fátima dos Santos, 63. Natural de Lajedo (PE). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Moura Lourenço, 59. Natural de Fernandópolis (SP). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rosane Guedes Oliveira dos Santos, 35. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Rica, em Santo André. Recepcionista. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jeferson Ricardo Maia Batista, 31. Natural de Santo André. Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Iracema Della Barba, 93. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 14. Cemitério de Vila Euclides.

Hilda Maria Batista Cutias, 93. Natural do Riachão do Jacuípe (BA). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.

Ovídio Eugenio Giraldelli, 93. Natural de Itaju (SP). Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 14. Jardim da Colina.

Lair Cristina Estevam da Silva, 88. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Da 14. Cemitério dos Casa.

Ernestina dos Santos Gomes, 85. Natural de Santa Luz (BA). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 14. Jardim da Colina.

Mario Adrião Pereira, 85. Natural de Portugal. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério da Paulicéia.

José dos Santos Ferreira, 82. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério do Baeta.

Adelina Padoin Breda, 81. Natural do Matão (SP). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério de Vila Euclides.

Aloivio Custódio das Graças, 79. Natural de Guaraciaba (MG). Dia 10. Cemitério de Vila Euclides.

Erotildes Barbosa Arantes, 79. Natural de Monte Aprazível (SP). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 14. Jardim da Colina.

Sueli Peixoto Bordon, 74. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério de Vila Euclides.

Clarice Correa de Pina, 73. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 14. Memorial Jardim Santo André.

Matilde de Negreiros Lima Martins, 65. Natural de Limoeiro (PE). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.

Gilberto Alfonso Sobrinho, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Quarto Centenário, em Guarulhos (SP). Dia 7. Cemitério de Vila Euclides.

Eunice Nascimento Alves, 49. Natural de Belmonte (BA). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.

Flavio Gabriel Mattos, 34. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Alto Industrial, em São Bernardo. Repositor. Dia 14, em Santo André. Cemitério dos Casa.

Rodrigo Oliveira Silva, 31. Natural de Diadema. Residia no bairro Taquacetuba, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO

Gina Souto, 83. Natural da Itália. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 14. Memorial Jardim Santo André.

Solange Maria da Silva, 81. Natural de Riacho das Almas (PE). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 14. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Elisa Pereira dos Santos, 94. Natural de Teófilo Otoni (MG). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal de Diadema.

Teresinha Campos Nunes, 83. Natural da Feira de Santana (BA). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 14. Vale da Paz.

Antonia Maria dos Santos, 82. Natural de Maceió (AL). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 14, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Rita Ferreira, 81. Natural de Malta (PB). Residia no Centro de Diadema. Dia 14. Vale da Paz.

Gregório Afonso Vieira, 74. Natural de Grão Mogol (MG). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 14. Cemitério Alpha Campus, em Jandira (SP).