Demora e agilidade

Do Diário do Grande ABC



19/12/2022 | 10:03



Faz quase cinco anos que o Ministério Público instaurou inquérito civil para cobrar da Prefeitura de São Bernardo e da concessionária Ecovias um projeto viário que colocasse fim aos congestionamentos monstros que atrapalham a vida de quem procura sair ou entrar no Riacho Grande no trecho da Rodovia Anchieta que se estende do quilômetro 27 ao 29. As vias existentes não comportam o fluxo de veículos, daí a necessidade de se encontrar uma solução. Enquanto sobram reclamações, falta ação das partes envolvidas. O Executivo e a empresa privada –­ que acaba de aumentar o preço dos pedágios da estrada em quase 12%, diga-se ­ simplesmente ignoram desde janeiro de 2018 a pressão do MP.

Não fosse o trabalho da equipe do Diário, que há quase 65 anos serve de tribuna aos justos anseios da população das sete cidades, a voz dos moradores e comerciantes do Riacho Grande seguiria abafada. Quem busca explicação para a lentidão que impede a resolução do problema, depara-se com verdadeiro jogo de empurra. A Prefeitura direciona a responsabilidade para a Ecovias, que, ao ser questionada, transfere-a de volta ao governo municipal. Enquanto isso, o motorista que precisa chegar ou sair do distrito são-bernardense sofre. A baixa fluidez do tráfego causa impactos na segurança e também na economia, já que os congestionamentos estão afugentando os turistas, fonte de receita do bairro.

Responsável pela fiscalização dos contratos de concessão das estradas paulistas, entre as quais as do SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) precisa, com urgência, intervir na questão. Quando o governador Rodrigo Garcia (PSDB) adiou em cinco meses o reajuste das tarifas do pedágio, invocando situação crítica imposta pela pandemia, a Ecovias estrilou diante do que considerou demora injustificada –­ chegando, inclusive, a acionar a Justiça em busca do aumento imediato. É pena que a empresa só se incomode com atrasos que afetam seu fluxo de caixa. Deveria ser ágil da mesma maneira quando os interesses da sociedade é que estão em jogo.