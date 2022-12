Em sua última narração, Galvão Bueno revela que está se sentindo esquisito e brinca: Acho que não vou narrar

18/12/2022 | 12:11



É a última! Neste domingo, dia 18, Galvão Bueno faz a sua última narração da Copa do Mundo na TV aberta. No Qatar para a final entre Argentina x França, o narrador revelou que está se sentindo meio esquisito.

Estou no estádio pra minha última transmissão de Copa do Mundo em TV aberta!! Jogão? Mas tô me sentindo meio esquisito!!, disse ele em sua conta do Twitter.

Em seguida, Galvão ainda brincou ao dizer que não iria narrar:

Acho que não vou narrar kkkkkk Pra não ser a última!! E agora já sei como o Arnaldo se sentiu na Rússia!!

Assim que começou a transmissão, Galvão apareceu no campo ao lado de Caio Ribeiro e do ex-jogador e comentarista, Roger Flores, e lamentou a eliminação da seleção brasileira:

- Queria demais que o Brasil tivesse aqui.