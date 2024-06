'Dança dos Famosos': veja classificação e eliminados do programa deste domingo

A Dança dos Famosos foi ao ar na noite deste domingo, 9, no Domingão Com Huck. MC Daniel e Micael Borges foram os eliminados, enquanto Amaury Lorenzo, Tati Machado e Bárbara Reis se classificaram à próxima fase. O júri artístico foi formado por Ticiane Pinheiro e César Tralli.

A grande final da Dança dos Famosos, que deve contar com o retorno de todos os eliminados anteriores para a cerimônia, está prevista para o dia 7 de julho de 2024. Confira as notas e a situação do programa de hoje abaixo.

Classificação:

- 59,0 pontos - Amaury Lorenzo e Camila Lobo;

- 58,9 pontos - Tati Machado e Diego Maia;

- 58,5 pontos - Bárbara Reis e Vinicius Melo;

- 58,2 pontos - MC Daniel e Paula Santos (eliminados);

- 57,9 pontos - Micael Borges e Nathália Ramos (eliminados).