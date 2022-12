Milhares de torcedores vão a funeral prestar última homenagem a Mihajlovic

18/12/2022 | 11:34



Milhares de pessoas fizeram fila para se despedir do sérvio Sinisa Mihajlovic, morto nesta sexta-feira após travar uma batalha de três anos contra uma leucemia. Os restos mortais chegaram na sala da Promoteca, no Campidoglio, sede do poder em Roma, para que os fãs e autoridades fizessem uma última homenagem.

O funeral está marcado para esta segunda-feira. Além dos familiares, estiveram presentes Claudio Lotito, presidente da Lazio e também o treinador Luciano Spalleti, que atualmente comanda o Napoli, equipe que lidera o Campeonato Italiano.

O treinador comentou sobre a trajetória de Mihajlovic no futebol da Itália e a sua personalidade durante a visitação. "Ele sempre foi um homem de força e coragem. Percebia isso quando o via, ou quando o enfrentava nos campos. Nunca teve medo de se esconder", afirmou Spalleti em entrevista à imprensa italiana.

Mihajlovic foi revelado pelo Estrela Vermelha e atuou a maior parte da sua carreira no futebol italiano e se destacou durante a sua passagem pela Lazio. Pela equipe de Roma, foi campeão da Série A na temporada 1999/2000.

Ele defendeu ainda as camisas da Roma, Sampdoria, Inter de Milão e a seleção da Iugoslávia. Atacante talentoso e com faro de gol, Mihajlovic foi também um exímio cobrador de faltas.

Como treinador, iniciou a carreira no Bologna em 2008 e depois comandou Catania, Fiorentina, Sampdoria e Torino. Em Portugal esteve à frente do Sporting e também trabalhou à frente da seleção da Sérvia.

A batalha contra a Leucemia teve início em 2019. No último ano, a doença voltou a se manifestar. Ele estava internado em uma clínica em Roma recentemente já sob cuidados médicos, mas não resistiu ao tratamento.