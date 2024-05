Com sequência quebrada, Santos visita Ponte

Com a invencibilidade quebrada na última rodada, o Santos volta a campo hoje para enfrentar a Ponte Preta, às 21h30, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Peixe soma nove pontos após três vitórias nos três primeiros jogos, mas derrapou no sábado ao visitar o Amazonas. Saiu de Manaus derrotado por 1 a 0 e caiu para a terceira posição na classificação, atrás do vice-líder Goiás (10) e do líder Sport (12).

Já a Ponte Preta chega para o duelo em fase conturbada. Soma apenas uma vitória nas quatro primeiras rodadas, com cinco pontos conquistados.

Nos mais de 100 confrontos entre os times na história, o Santos leva vantagem total com 69 triunfos, enquanto a Macaca soma apenas 34 vitórias. No último encontro, em janeiro, pelo Campeonato Paulista, o Alvinegro praiano levou a melhor e venceu por 3 a 1.

Poupado na derrota para o Amazonas, o zagueiro Gil deve retomar ao time do técnico Fábio Carille. Já o lateral-direito Aderlan e o volante Alison, lesionados, estão em fase final de recuperação para retornar aos gramados.

Apesar de o duelo não ser considerado um clássico paulista, a torcida santista não poderá estar no Moisés Lucarelli para apoiar o time. Desde 2016, o Ministério Público impede a realização de jogos com duas torcidas no Estado de São Paulo.

CONVOCADOS

Durante a semana, os meias Otero e Tomás Rincón foram convocados para defender a Venezuela durante a disputa da Copa América, e desfalcam o Alvinegro praiano na Série B em partes dos meses de junho e julho.