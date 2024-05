Classificação antecipada move Palmeiras no Allianz Parque

Após a derrota para o Athletico Paranaense por 2 a 0 na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras muda o foco e recebe o Independiente Del Valle, do Equador, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. O confronto está programado para as 21h30, no Allianz Parque.

Com dez pontos e líder isolado do Grupo F, o Verdão já tem os dois pés nas oitavas de final da competição continental, e precisa somente de um empate para garantir a classificação antecipada para a próxima fase. O empate também assegura o primeiro lugar do chaveamento para a equipe brasileira.

Apesar disso, o time comandado por Abel Ferreira não pode tirar o pé, já que a partida pode ser decisiva para os adversários. Os equatorianos estão em segundo lugar do grupo, com quatro pontos, empatados com o San Lorenzo, da Argentina, e o Liverpool, do Uruguai. Com isso, pontuar hoje pode ser importante na luta pelo mata-mata.

Para o goleiro Weverton, a partida não pode ser menosprezada. “O Del Valle é um grande adversário, um time jovem e com muita intensidade. A Libertadores tem muita coisa em jogo: a nossa classificação. Sabemos o quanto somos fortes dentro do Allianz Parque, então contamos com o apoio do nosso torcedor, o que nos ajuda muito”, afirmou.

Além da classificação, o Alviverde busca a melhor campanha geral na Libertadores, o que pode ser uma vantagem no mata-mata, já que a melhor equipe da fase de grupos decide os confrontos em casa. No momento, o dono da liderança-geral é o Atlético-MG, com 12 pontos (100% de aproveitamento).

Na primeira fase, Palmeiras e Independiente Del Valle se enfrentaram no Equador, e o time brasileiro levou a melhor: ganhou, de virada, por 3 a 2.

Para o compromisso, o treinador Abel Ferreira não pode contar com o meia Aníbal Moreno, que deve desfalcar o elenco por duas semanas por causa de lesão no olho direito. Zé Rafael e Ríchard Ríos deverão formar a dupla de volantes.

VAI LOTAR

Mais de 22.500 ingressos já foram vendidos para a partida entre Palmeiras e Independiende Del Valle. O volume já significa quase o dobro do público presente no último jogo do Verdão, contra o Athletico Paranaense, na Arena Barueri, que registrou pouco mais de 12 mil pagantes.