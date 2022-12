Família organiza café da manhã para coletores de lixo de Sto.André

Thainá Lana



18/12/2022 | 09:49



Diariamente, debaixo de forte Sol ou intensa chuva, 80 coletores percorrem às ruas de Santo André para recolher os resíduos comuns e recicláveis que são descartados pelos moradores. Para agradecer pelo trabalho prestado à limpeza urbana do município, um casal ofereceu pelo terceiro ano consecutivo um café da manhã especial para quatro profissionais.

Na quarta-feira (14), o caminhão de coleta comum estacionou às 9h em frente a Rua Constituinte, na Vila Tibiriçá, em Santo André, não para recolher os resíduos, como de costume, mas para que os coletores fossem acolhidos na garagem do pastor Rubens da Costa Carreira, 68 anos.

Ao lado da sua mulher, a missionária Rosí Rondelis Carreira, 58, o morador preparou uma mesa com ampla variedade de alimentos, entre frutas, bolo, café, pão e sucos, especialmente para o motorista Fabio Santana dos Santos, 37 e os coletores, Clayton Silva de Carvalho, 31, Johnny Chaves Silva, 33 e Gustavo Ribeiro, 23.

“Preparamos tudo com muito carinho para eles. Servimos o café em forma de agradecimento por tudo que eles fazem pela cidade e para população. É um serviço pesado e, esses profissionais precisam ser olhados com carinho”, conta o anfitrião Rubens, que pretende promover outra edição no próximo ano.

“Gostamos de fazer sempre antes do natal. Com certeza em 2023 faremos mais uma edição. Porém conseguimos alcançar apenas uma equipe e todos os trabalhadores merecem ter esse olhar especial. Torço para que outras iniciativas sejam realizadas, em diferentes bairros com mais equipes”, finaliza o pastor.

No grupo, tem quem participou pela primeira vez da ação e outros que já marcaram presença nas edições anteriores, 2021 e 2020, como é o caso do coletor Carvalho. “É um momento muito especial para nós, porque além do café reforçado, batemos um papo com o casal. Trocamos experiência, contamos um pouco da nossa rotina e nos divertimos nesse período. Ficamos gratos com o incentivo que recebemos”, explica.

Valorizado profissionalmente. É assim que Silva se sente ao participar da ação. O coletor, que corre, em média, 31 km todos os dias para recolher os sacos de resíduos nas vias, ressalta a boa ação realizada pelo casal.

“Não é pelo café e, sim, pela boa ação. Eles dedicam o tempo para oferecer algo especial para gente. É gratificante”, destaca Silva.

Em sua primeira participação, o motorista Fabio Santana dos Santos não poupou elogios. “Foi uma honra e privilégio. É muito bom saber que tem gente boa no mundo e que se importa com o próximo.”

“Nossa classe não tem o reconhecimento que merece. É um serviço muito importante para cidade. Cada dia é um desafio e amo fazer parte disso”, finaliza Santos.