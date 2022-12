Simone Mendes revela bastidores do fim da dupla com Simaria: Eu fiquei sem saber de fato o que houve

17/12/2022 | 12:11



Simone Mendes gravou nesta semana seu primeiro DVD solo - Cintilante. A cantora concedeu uma entrevista para o Fantástico para contar os detalhes da produção, e também comentar o fim da dupla com a irmã, Simaria. A conversa com o programa vai ao ar no próximo domingo, dia 18, mas o ESTRELANDO recebeu um trechinho do que foi dito pela artista.

Para começar, Simone revelou os bastidores do fim da dupla:

- Eu fiquei sem saber de fato o que houve até que nós tivemos uma conversa e houve o fim do ciclo. Mas a melhor coisa disso tudo é que ela está feliz, eu tô feliz. Cada uma vivendo o que quer viver porque hoje nós somos de maior, somos grandes, mães de família... e isso tá tudo certo. Às vezes a gente acha que não consegue viver sem outro, às vezes até em relacionamento, e aí, a vida vai prega uma peça. E você fala assim: opa, não, não acabou por aqui. Há uma vida pela frente.

Super feliz na carreira solo, a cantora ainda brincou que os fãs fazem sua segunda voz:

- A minha segunda voz é o meu público. E, falo sempre: Hoje, vocês são a minha segunda voz. Dali que vem a força, a motivação. Eu sinto como se as pessoas quisessem me colocar no colo e dizer assim pra mim: Vai, a gente está aqui com você, a gente está aqui te dando força, pode seguir, continue buscando o seu sonho, continue a fazer o que você sempre soube fazer que é cantar. Eu sinto essa força, esse amor, essa energia de um país inteiro aonde vou, sinto essa energia de uma multidão me motivando a seguir, a olhar para frente pro horizonte e continuar fazendo o que eu amo fazer.