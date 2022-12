Florentino Pérez põe 15º título da Liga dos Campões como meta para o Real Madrid

17/12/2022 | 11:27



Atual campeão da Liga dos Campeões e principal vencedor do mais nobre torneio europeu de clubes, o Real Madrid tem como prioridade total a conquista da 15ª taça da competição. O recado foi dado pelo presidente do clube, Florentino Pérez, em evento neste sábado.

"Queremos sempre mais. Temos catorze Taças dos Campeões Europeus e já lutamos pelo 15º título. É a nossa forma de encarar o esporte e a vida. Temos grandes referências como Santiago Bernabéu, Alfredo Di Stéfano, Paco Gento, ou nosso presidente honorário Amâncio Amaro. Este é o caminho que devemos seguir, este é o sentimento do Real Madrid", afirmou o dirigente espanhol.

O discurso de Pérez aconteceu na entrega de honrarias a ex-jogadores que completaram, 25, 50 e 60 anos de história com o clube. A iniciativa foi interrompida por três anos por conta dos efeitos da pandemia de Covid-19.

Na atual edição da Liga dos Campeões, o Real Madrid garantiu a vaga para as oitavas de final depois de se classificar como primeiro de seu grupo. Em seis jogos, o time do técnico Carlo Ancelotti obteve quatro vitórias, um empate e só foi derrotado pelo RB Leipzig.

O sorteio que indicou os cruzamentos para a primeira fase de jogos eliminatórios, porém, reservou um adversário complicado para o time espanhol. Entre os dias 21 de fevereiro e 15 de março, datas dos confrontos de ida e volta, o Real vai encarar o Liverpool, numa reedição da final da Liga dos Campeões do ano passado, em que o gol do título foi marcado pelo brasileiro Vinícius Júnior.

No evento, Pérez destacou ainda a reforma do Santiago Bernabéu, estádio que ele considera como um dos marcos da história do clube.

"O Bernabéu será um dos maiores espaços de lazer e entretenimento na Europa e uma das principais atrações turísticas de Madri. Um ícone arquitetônico e vanguardista. Mais seguro, confortável e motor de desenvolvimento para um ambiente urbano", disse. As obras no local estão programadas para terminar no próximo ano.