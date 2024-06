Netuno anuncia Guilherme Alves como novo comandante

A diretoria do Água Santa tomou a decisão de desligar o técnico Bruno Pivetti do comando do time após a derrota por 2 a 0 contra o Costa Rica, no sábado (8). O contratado para substituí-lo no posto foi Guilherme Alves.

A última equipe comandada por Alves foi o Velo Clube, de Rio Claro, onde foi campeão paulista da Série A2 deste ano. De acordo com o técnico, foi fácil aceitar o convite para assumir o Netuno. “Fechamos o negócio no domingo. Na terça, estarei com o elenco contra o Costa Rica no banco de reservas”, disse.

Após cinco rodadas sem vitória do Água Santa, o desafio de Guilherme Alves será recuperar a boa fase do time e mantê-lo na zona de classificação da Série D. “Tem que ser passo a passo. O começo é analisar os últimos jogos e conhecer o elenco. Não poderemos treinar antes da minha estreia, então temos de ter cautela antes de fazer mudanças”, explica. Ele afirma ainda que o torcedor pode esperar uma equipe bastante competitiva.