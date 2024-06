Ramalhão tem outra chance de entrar no G-4

Após Santo André e Pouso Alegre-MG empatarem sem gols sábado no primeiro confronto direto pelo G-4 do Grupo A7 da Série D, as equipes seguem para o segundo embate seguido. Desta vez, o Ramalhão vai até Minas Gerais e entra em campo nesta terça-feira (11), às 19h30, no Estádio Manduzão, para buscar a segunda vitória na campanha pelo torneio nacional.

Apesar de a igualdade ter dificultado a missão do Santo André, o resultado não fugiu dos planos da comissão técnica do clube. De acordo com o treinador Leston Junior, o time precisa somar ao menos quatro pontos nos dois compromissos contra os mineiros para alcançar uma posição confortável. Um deles foi conquistado no 0 a 0 no Estádio Bruno Daniel.

O Ramalhão caiu para a sexta posição do chaveamento, com sete pontos. Porém, a equipe andreense ainda depende apenas de si para garantir uma posição entre os quatro primeiros ainda nesta rodada.

As duas partidas consecutivas sem derrotas motivam o Santo André a garantir o resultado positivo. Porém, o sistema ofensivo do time precisará ser mais efetivo, já que o adversário tem a segunda melhor defesa da chave, com apenas quatro gols sofridos em sete rodadas disputadas.