Na grande final de A Fazenda 14, Iran Malfitano fica em terceiro lugar, com 3,83% dos votos

16/12/2022 | 01:10



Chegou ao fim mais uma temporada de A Fazenda. Pois é, depois de tanto entretenimento, finalmente chegou o momento de conhecer o pódio da edição!

E se você acha que foi fácil decidir quem seria o grande campeão, achou errado! Babi, Bia e Iran mostraram que sabem jogar e conseguiram chegar ao final do programa, isso sim é que é estratégia!

E o terceiro lugar do pódio de A Fazenda 14 foi para Iran Malfitano! O ator provou que é fera nas provas, conseguindo boa parte dos lampiões da edição, mostrou a importância da amizade, já que fez laços fortes com Babi, Pelé e André e claro, tudo isso com bom humor e muita calma.

Iran ainda recebeu um discurso emocionante de Adriane Galisteu, que trajetória, hein?!