Agnello vota ao lado do seu vice

Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



11/12/2022 | 11:18



O candidato a prefeito de Ribeirão Pires na eleição suplementar, José Carlos Agnello (MDB), votou por volta das 8h30 no Colégio Toth, localizado no centro do município. Ele foi acompanhado do seu vice-candidato, Glauber Carlos (MDB) e, diz que irá assistir a apuração de casa.

Ao Diário, Agnello ressaltou que sua campanha foi "simples e objetiva" e que o resultado será quem "Deus escolher". "Não fomos ajudados por ninguém, por nenhum empresário. A campanha foi realizada apenas com recursos próprios. Caso seja eleito, uma das ações do meu plano de governo é realizar uma auditoria na Prefeitura para rever todos os contratos",

Os 90.990 eleitores aptos a votar em Ribeirão Pires tem até às 17h deste domingo para escolher o novo prefeito da cidade que irá governar por dois, até 2024. Disputam o cargo cinco candidatos: o atual prefeito interino, Guto Volpi (PL), Amigão D’Orto (PSB), Carlos Sacomani (PMB), Gabriel Roncon (Cidadania) e José Carlos Agnello (MDB).