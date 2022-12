Guto Volpi vota ao lado de ex-prefeito e da mãe

Joyce Cunha e Pamela Cadamuro



11/12/2022 | 10:57



Por volta das 10h20, o candidato a prefeitura de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL), votou na Escola Estadual Fortunato Pandolfi Arnoni, na manhã deste domingo (11)

Ao lado de seu pai, o ex-prefeito Clóvis Volpi (PL) e de sua mãe, a ex-primeira dama Lígia Volpi, ele ressaltou a expectativa pelo resultado e comentou sobre a governabilidade do próximo prefeito da Estância Turística. "Vamos governar para todos, o período da disputa termina agora. Quero continuar o que já começamos e pensar nos projetos futuros.", disse Guto.

O ex-prefeito Clóvis Volpi, que teve seu mandato cassado em setembro e passou o posto ao filho Guto, que era o então presidente da Câmara, se mostrou otimista com a chance de sequência na gestão. "Temos obras em andamento, inclusive com convênios, por isso é claro que essa continuidade, com o Guto, facilita muito", disse.

Guto deve ir até o comitê de campanha no final da tarde, mas pretende acompanhar a apuração dos votos em casa.