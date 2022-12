Jojo Todynho pede medida protetiva contra o ex-marido, Lucas Souza

10/12/2022 | 14:11



As polêmicas envolvendo o fim do casamento de Jojo Todynho e Lucas Souza tomaram um rumo alarmante. Segundo informações do Metrópoles, a cantora revelou nas redes sociais que foi até a Delegacia de Atendimento à Mulher do Rio de Janeiro na manhã deste sábado, dia 10, para registrar um boletim de ocorrências contra o ex-marido e pedir uma medida protetiva.

- Acabei de sair da DEAM [Delegacia Especial de Atendimento a Mulher], juntamente com a minha advogada, vim abrir um Boletim de Ocorrência, uma medida protetiva contra o Lucas porque ele nas tentativas de pedir para voltar comigo, ontem ele me agrediu verbalmente.

A apresentadora ainda contou que contratou um segurança para acompanhá-la.

- Eu sempre andei sozinha, sempre fiz as minhas coisas sozinhas, mas hoje não dá mais. Eu, mais do que ninguém, tenho que me resguardar porque é coração que é terra que ninguém pisa. Eu me assusto que eu realmente não conheço a pessoa que eu conhecia. Fico triste pela situação.

Cansada, Jojo pediu a medida protetiva para impedi-lo de procurá-la e frequentar os mesmos lugares em que ela esteja. Contatada pela colunista Fábia Oliveira, a advogada Nathalia Azevedo, responsável pela artista, explicou:

Lucas está mandando mensagem querendo conversar e dizendo que não é possível que ela tenha acabado o casamento dessa forma, manda foto dos dois juntos, na tentativa de sensibilizá-la para que eles possam conversar. A partir do momento em que ela disse não, ele se revoltou e começou a xingá-la, xingamentos horríveis. E a violência contra a mulher não é só a violência física ou a sexual, é também a violência psicológica. E o que ele está fazendo com o psicológico dela quando ele xinga? Disse que ela destruiu a vida dele, que ele veio pro Rio? Então assim, dá medo, né? O que a pessoa pode fazer? A gente não conhece o outro. Existem tantos casos de mulheres que foram mortas, enfim, a gente não sabe até onde a pessoa pode chegar.