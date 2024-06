Jaden Smith, filho de Will Smith, aparece em tapete vermelho pela primeira vez com namorada após quatro anos de namoro

É real, oficial... O romance está no ar! Jaden Smith decidiu assumir publicamente o namoro com Sab Zada. O ator apareceu de mãos dadas com a influenciadora na première de Bad Boy, novo filme de seu pai, Will Smith.

Acontece que o casal não acabou de se conhecer, viu. Na verdade, Jaden e Sab estão namorando há quase quatro anos, mas nunca apareceram diante dos flashes de um tapete vermelho.

Sab tem 24 anos de idade e se destaca no Instagram com mais de 940 mil seguidores. Além disso, a jovem desfila ocasionalmente para grifes internacionais e até se aventura como cantora.