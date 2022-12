Meghan Markle revela conselho do Príncipe Harry sobre como lidar com paparazzi: - Você não pode falar com eles

10/12/2022 | 12:11



As revelações não param! No segundo episódio da série documental do Príncipe Harry e Meghan Markle, a duquesa de Sussex relembrou como sua vida mudou após a confirmação do namoro com o monarca e como os paparazzi se tornaram assustadores enquanto ela estava morando em Toronto filmando Suits.

Diante da constante presença de paparazzi, ela conta que recebeu um conselho do amado:

- Lembro-me de ir buscar flores, saindo da floricultura, e devia haver nove ou dez paparazzi parados na rua. Eles estavam todos bloqueando os carros e dizendo: Ei, como você está, Meghan? E eu fiquei tipo: Ah, obrigada, fiquem quentinhos! E eu me lembro de Harry no dia seguinte dizendo: Você não pode falar com eles. E eu fiquei tipo: Estou apenas tentando ser agradável, não sei o que fazer, nunca lidei com isso antes. E ele disse: Certo, mas a mídia do Reino Unido está dizendo que você adora. Você está sorrindo, você adora isso.

Em seguida, foi exibida uma manchete do jornal The Sun afirmando que Meghan não conseguia parar de sorrir enquanto comprava flores, usando um colar com ela e as iniciais de Harry. Ganhando cada vez mais atenção da mídia, Meghan revelou que vizinhos vinham lhe contar que frequentemente recebiam paparazzi batendo em suas portas à procura dela - e chegaram até a ser pagos para instalar câmeras em seus quintais.

- De repente, foi como se tudo na minha vida tivesse ficado muito mais isolado. Todas as cortinas foram fechadas, todas as persianas foram fechadas. Foi assustador.

As notícias do relacionamento de Harry e Meghan dominaram as manchetes, colocando uma pressão em seu relacionamento de longa distância e levando o príncipe a perguntar à namorada o que era verdadeiro e falso.

- Havia coisas ditas e coisas escritas que eu tinha que ir até ela para perguntar. E essa foi a parte mais difícil.

- Isso realmente acelera a curva de aprendizado em um relacionamento, complementou Meghan.

William e Harry

Ao que tudo indica, a série documentável terminou de afundar de vez a relação entre os príncipes William e Harry. Uma fonte informou ao The Mirror que o primogênito do Rei Charles III ficou furioso ao saber que a filmagem da infame entrevista da Princesa Diana no Panorama com o da BBC Martin Bashir foi exibida na produção da Netflix. O Príncipe de Gales já havia declarado anteriormente que o programa enganoso exibido em 1995 nunca deveria ser exibido novamente.

Um informante próximo ao futuro rei teria dito ao veículo que ele ficou consternado com o fato de seu irmão ter ido descaradamente contra sua vontade, com outra fonte sugerindo que isso mostra o quão pouca consideração há no campo de Sussex.

- Ele [William] ficará furioso com isso. Ele não poderia ter sido mais claro no passado e isso é algo que ele teria pensado que ele e Harry estavam alinhados. Infelizmente, mais uma vez, isso mostra que o abismo entre os dois irmãos não poderia ser maior.

E não para aí! Segundo informações do Daily Mail, William estaria com raiva do duque e da duquesa de Sussex por terem desrespeitado a Rainha Elizabeth II na época em que anunciaram a saída da realeza. Apesar de não ter assistido à série, um amigo do marido de Kate Middleton teria revelado ao jornal que ele está ainda mais incomodado com o irmão após a estreia.

- Todos os relacionamentos são construídos com base na confiança, ainda mais para membros da família real, que vivem sob os holofotes. O príncipe é um homem muito reservado e o que Harry está fazendo é o oposto de tudo em que ele acredita. Só por isso, muitos acreditam que ele jamais conseguirá consertar seu relacionamento com eles [Harry e Meghan]. Muitas coisas aconteceram.