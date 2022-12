Após ter gravidez exposta e ser atacada na web, Gabi Brandt exibe barriguinha: Mil vezes eu escolheria ter você

10/12/2022 | 10:10



Nos últimos dias, Gabi Brandt passou por um momento muito difícil em sua vida pessoal. A influenciadora teve a sua terceira gravidez exposta sem sua permissão, e precisou falar sobre o assunto após a repercussão e rumores.

Em um longo texto, ela contou que a gestação é de risco e que enfrentou alguns sangramentos. Ela ainda revelou que foi muito atacada e alguns seguidores até falaram para ela abortar.

Com as coisas mais calmas, Gabi postou um lindo registro em sua conta do Instagram e exibiu a barriguinha.

- Mil vezes eu escolheria ter você?, escreveu.

Nos comentários, Gabi recebeu o carinho de Karina Bacchi:

Sejam blindados por Deus , guardados e abençoados.