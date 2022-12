São Bernardo e Rio Grande têm alta de roubos perto de escolas

Joyce Cunha

Do Diário do Grande ABC



10/12/2022 | 00:01



Duas cidades do Grande ABC registraram alta no número de roubos e furtos nas proximidades de escolas públicas e particulares. No comparativo entre janeiro e setembro deste ano e o mesmo intervalo de 2019 – período pré-pandemia do coronavírus – São Bernardo e Rio Grande da Serra tiveram, juntas, crescimento de 34% das ocorrências, saltando de 79 para 106 casos relatados à Polícia Civil.

Em São Bernardo, foram 97 roubos ou furtos cometidos nas proximidades de unidades de ensino neste ano ante 74 em 2019. Rio Grande da Serra teve nove ocorrências em 2022 contra cinco no ano pré-pandemia.

Os demais municípios da região registraram queda nos crimes desta natureza. Em todo o Grande ABC, a Polícia Civil foi acionada 349 vezes para investigar assaltos nos arredores das escolas em 2019, entre janeiro e setembro. No mesmo período deste ano, foram 272 roubos ou furtos, queda de 22%. Os dados foram obtidos pelo Diário junto à SSP (Secretaria de Segurança Pública do Estado), por meio da Lei de Acesso à Informação.

Os índices mantém as comunidades escolares em alerta. “A prevenção é o maior instrumento a ser utilizado. Com o avanço da tecnologia, muitas comunidades adotaram meios de comunicação através de aplicativos, principalmente o WhatsApp, para que possam ser informadas sobre indivíduos suspeitos e onde os roubos estão ocorrendo”, exemplificou o advogado criminalista Émerson Tauyl.

O especialista em direito militar atribui ao “colapso no judiciário” e aos problemas no sistema prisional o atual cenário de crimes. “A legislação penal e processual necessita ser reformulada, pois a impressão é que a impunidade reina, e isso estimula o crescimento da marginalidade”, observa.

“Outro gatilho para o crescimento de crime é a falta de estímulo educacional de qualidade atrelado a outros fatores sociais. É importante destacar a necessidade de políticas públicas sérias e compromissadas com uma real mudança”, disse.

Por meio de nota da SPP, o CPA/M-6 (Comando do Policiamento de Áreas Metropolitanas Seis), que atende a região, ressaltou os esforços da PM (Polícia Militar) para a prevenção e combate aos crimes no entorno de escolas.

“A atividade policial ostensiva voltada à segurança dos estabelecimentos de ensino e do perímetro escolar visam cumprir o estabelecido no programa de segurança escolar”.

Operações como ‘Grande ABC Mais Seguro’, ‘Sufoco’ e ‘Hércules’ fazem parte, de acordo com o comandante, com as ações para intensificação do patrulhamento, com a realização de bloqueios e abordagens por rádio patrulha e forças táticas.

CONTRA A VIOLÊNCIA

Em setembro deste ano, estudantes, familiares e profissionais que atuam na E.E. (Escola Estadual) Professor João Batista Bernardes, no Jardim Nazareth, em São Bernardo, protestaram contra o alto índice de crimes no entorno da unidade.

Os roubos e furtos de celulares, veículos e outros itens não são novidade na área. Desde 2017, jovens da comunidade participam de projeto social voltado à cultura da paz. A morte de Vinícius Viela, aos 15 anos, durante assalto no caminho para a escola, está entre os episódios mais marcantes.