Prefeitura de Santo André entrega praça de esportes no Jardim Ana Maria

Beatriz Mirelle

Do Diário do Grande ABC



10/12/2022 | 00:01



A Prefeitura de Santo André inaugura nesse sábado (10) a praça de esportes do Jardim Ana Maria. Foram direcionados R$ 2.5 milhões para as obras que duraram nove meses. O espaço tem pista de skate, campo de futebol e pista de caminhada, área pet e playground. O local fica localizado na rua Rodrigo Otávio, número 35. O evento de abertura contará com a presença do prefeito da cidade, Paulo Serra (PSDB), a partir das 11h.

A entrega faz parte de um pacote de investimentos da gestão municipal no bairro, que inclui o CEU das Artes e projeta uma nova Unidade de Saúde.

As instalações da praça preenchem 10.258,41 metros quadrados de área total de intervenção e tiveram reformas de paisagismo, jardinagem e iluminação. “ A pandemia prejudicou um pouco o início das obras, mas conseguimos dar continuidade. No Ana Maria, a gente já entregou o CEU das Artes. Essas obras da praça de esportes são complementares. A pista de skate indoor faz parte do nosso plano de investir em esportes radicais. Já reformamos a pista do Parque da Juventude e também temos um projeto para a pista da Avenida Atlântia”, afirmou Paulo Serra em entrevista ao Diário.

De acordo com o prefeito, locais como esses otimizam a qualidade de vida dos moradores. O esporte, lazer e cultura são muito importantes, assim como educação e saúde. São componentes fundamentais para a formação integral da população. Por isso, temos um olhar atento a todos esses pontos.”

O Jardim Ana Maria fica localizado próxima à Fazenda da Juta III e Jardim Sônia Maria. O prefeito afirma que essas localidades fazem parte do segundo subdistrito, uma das macrorregiões que forma Santo André. “Chamamos as outras de centro expandido e grande Vila Luzita. Estamos conseguindo chegar em todas as regiões da cidade.” Os investimentos no Jardim Ana Maria são em decorrência ao alto número de residentes.

Em 2020, durante vistoria, Paulo Serra anunciou a aprovação do projeto para complementar o espaço próximo ao CEU das Artes com a praça de esportes e uma unidade de saúde, que, na época, estava em processo de licitação. “A nova unidade de saúde está na fase final. Devemos iniciar as obras agora no início de 2023 e a expectativa é entregar em seis meses”, finaliza.