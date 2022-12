Obituário - 11 de dezembro de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



11/12/2022 | 00:05



SANTO ANDRÉ

Maria Aparecida Fagundes Machado, 98. Natural de Itamogi (MG). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Pensionista. Dia 5. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Antônio Soares, 93. Natural de Condeúba (BA). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Funcionário público aposentado. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marina Cinel Delfino, 90. Natural de Águas de Santa Bárbara (SP). Residia na Vila Helena, em Santo André. Pensionista. Dia 5. Jardim da Colina.

João Mack, 87. Natural de São Caetano. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 5. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Moacir Soares de Carvalho, 87. Natural de Mirassol (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Ferramenteiro. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jair Paulino, 84. Natural de Caratinga (MG). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Auxiliar de produção. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Albertina Nunes Rodrigues, 82. Natural de Cosmorama (SP). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Ferreira Nascimento, 78. Natural de Ibitiara (BA). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Leili Moretti, 75. Natural de Santo André. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.

Carlos Alberto Bonora, 73. Natural de Santo André. Residia na Vila Pires, em Santo André. Professor. Dia 5. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Agostinho dos Santos, 70. Natural do Estado da Paraíba. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Arenito Aragão da Cruz, 70. Natural de Itaeté (BA). Residia no bairro Ribeirópolis, em Praia Grande (SP). Dia 5, em Santo André. Cemitério Municipal de Praia Grande.

Elias Augusto Gomes de Melo, 68. Natural de Agrestina (PE). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 5, em São Bernardo. Cemitério da Paulicéia.

Ivan Pessoa Araújo, 56. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Roseli Zapatieri Soares, 50. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Antônio Ricardo do Nascimento, 95. Natural de Santa Rita do Ibitipoca (MG). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.

Luzia Pereira da Silva, 84. Natural de Itápolis (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 5. Memorial Phoenix.

Clélia Sirolli Galendeck, 79. Natural de Ouro Fino (MG). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 5. Jardim da Colina.

Laura Brito de Oliveira, 77. Natural de Jequié (BA). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.

Nadir Rodrigues, 75. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Santa Cruz, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.

Antônio Dias da Silva, 69. Natural de São Miguel das Matas (BA). Residia na Vila Israel, em São Bernardo. Dia 5. Jardim da Colina.

Jaqueline Sesso Costa, 54. Natural de Santo André. Residia no Jardim Guarani, em São Paulo. Dia 5. Jardim da Colina.

Carlito Santos da Silva, 53. Natural de Itapetinga (BA). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO

Carmella Barbagallo Diniz, 103. Natural de Piracaia (SP). Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 5. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Luís Fernando Lazzarine, 75. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano. Dia 5. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

José Augusto Ferreira, 86. Natural de Heliodora (MG). Residia no Centro de Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal de Diadema.

Kioko Fujimoto, 84. Natural do Japão. Residia na Vila Moraes, em São Paulo, Capital. Dia 5, em São Bernardo. Vale da Paz.

Sebastiana Martins Garcia, 83. Natural de Avaí (SP). Residia no bairro Taboão. Dia 5. Cemitério Municipal de Diadema.

José Walder Souza da Silveira, 73. Natural de Belém (PA). Residia no bairro Eldorado. Dia 5. Vale da Paz.

José Rodrigues Felix, 69. Natural de Assaré (CE). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal de Diadema.

Fernanda de Souza Salvador, 44. Natural de São Caetano. Residia no Jardim ABC, em Diadema. Dia 4. Jardim da Colina.

MAUÁ

Amália Jerônimo Martins, 83. Natural de Santo André. Residia no Jardim Sônia Maria, em Mauá. Dia 5, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

RIBEIRÃO PIRES

Maria Rosa da Silva Tertuliano, 87. Natural de Paraibuna (SP). Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 5. Cemitério São José.

Neilson Vieira Soares, 84. Natural de Santo André. Residia no bairro Ponte Seca, em Ribeirão Pires. Dia 5, em Santo André. Cemitério São José.

Esther Fernandes de Paula, 75. Natural do Guarujá (SP). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 5, em São Bernardo. Cemitério São José.

Yukiko Uramoto Shirayama, 65. Natural de Pirajuí (SP). Residia na Vila Dora, em Santo André. Dia 5, em Santo André. Cemitério São José.