Obituário - 10 de dezembro de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



10/12/2022 | 00:05



SANTO ANDRÉ

Elzo de Oliveira, 95. Natural de Piracaia (SP). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Funileiro industrial. Dia 4. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Elisa Garcia de Godoy, 92. Natural de São Paulo, Capital. Residia em Utinga, Santo André. Dia 4. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Dirce Faustino Miranda, 88. Natural de Ipiguá (SP). Residia no Jardim Milena, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lourdes Suhadolnik, 85. Natural de Dobrada (SP). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Pensionista. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Hélio Bertoni, 81. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 4, em Santo André. Cemitério Municipal São Sebastião, em Atibaia (SP).

Aparecida Carmen de Oliveira, 77. Natural de Bragança Paulista (SP). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carlos Horvat, 74. Natural de Santo André. Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.

Antônio Daniel Vicentini, 72. Natural de Santo André. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Autônomo. Dia 4. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria de Lourdes Souza Bernardino, 72. Natural de Tabira (PE). Residia no Jardim Imperador, em São Paulo, Capital. Dia 4, em Santo André. Cemitério da Saudade, em São Miguel Paulista, Capital.

Nelson Gonçalves, 72. Natural de Guararapes (SP). Residia no Centro de Santo André. Funcionário público. Dia 4. Jardim da Colina.

Adão Aparecido Bassani, 65. Natural de Santo André. Residia na Vila Marina, em Santo André. Motorista. Dia 4. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

José Carlos Dias, 65. Natural de Joaquim Távora (PR). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Ajudante. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Grácia Fiumara, 64. Natural de São Caetano. Residia na Vila Mussolini, em São Bernardo. Dia 4, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Fernando Camilo de Lelis Martins, 63. Natural de Santo André. Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Motorista. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Carlos de Souza, 56. Natural de Santo André. Residia no Parque Oratório, em Santo André. Metalúrgico. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gentileza de Oliveira Neto, 51. Natural de São João da Ponte (MG). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Mario Rigatto, 88. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério Campo Grande, Capital.

Nelson Mantovani, 87. Natural de Bariri (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 4, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Elza Carolina Anhesini Guglielmoni, 86. Natural de Penápolis (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Professora. Dia 4, em Santo André. Jardim da Colina.

Maria Lírio Grauer, 84. Natural de Andradas (MG). Residia na Vila Vivaldi, em São Bernardo. Dia 4. Memorial Phoenix.

Dirce Cordiolli Henfel, 81. Natural de Mogi Mirim (SP). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.

José Vitor Fernandes, 79. Natural de Silvianópolis (MG). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.

Maria José Ferreira de Matos, 77. Natural de Correntes (PE). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.

José Mendes da silva, 76. Natural de Afogados da Ingazeira (PE). Residia no Parque São Bernardo. Dia 4. Jardim da Colina.

Josino Marcelino Moreira, 72. Natural de Itumirim (MG). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.

João Paulino Ribeiro, 66. Natural de Garça (SP). Jardim da Colina.

Sebastião Ferreira Penteado Filho, 63. Natural de São Bernardo. Residia no Parque Anchieta, em São Bernardo. Dia 4. Jardim da Colina.

DIADEMA

Amaro Izidorio da Silva, 70. Natural de Ingazeira (PE). Residia no bairro Eldorado. Dia 4. Cemitério Municipal de Diadema.

Luiz Carlos Rossi, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal de Diadema.

Marlene Severo Freire do Nascimento, 55. Natural de Jardim (CE). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Dusolina Salvadego Marquezini, 91. Natural de Urupês (SP). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Pensionista. Dia 4, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Ramiro Antônio Garcia Martinez, 63. Natural da Colombia. Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 4, em Diadema. Memorial Jardim Santo André.

RIBEIRÃO PIRES

Herculano da Silva, 87. Natural de José Bonifácio (SP). Residia no bairro Represa, em Ribeirão Pires. Dia 4. Cemitério São José.