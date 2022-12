Santo André terá posto do Sebrae na Prefeitura

Da Redação



09/12/2022 | 09:23



O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), e o gerente do Sebrae-SP para o Grande ABC, Paulo Sérgio Cereda, assinaram ontem (8) termo de parceria para que a Sala do Empreendedor, que já oferece ao pequeno empresário informação e todos os serviços da Prefeitura para regularização do negócio, também oferte os serviços do Sebrae.

"Esse projeto formaliza a presença do Sebrae em uma parceria que já existe com a nossa gestão, com os cursos de qualificação, o programa Mil Mulheres, Empreender no Turismo em Paranapiacaba, o atendimento aos empreendedores e outros. Assinamos um termo que coloca o Sebrae fisicamente dentro da Prefeitura. Já estava no conceito de gestão e agora veio para cá", disse Paulo Serra.

Segundo o prefeito, essa atenção ao empreendedorismo tem se refletido muito nos números da economia na cidade. "A gente gerou mais de 10 mil empregos este ano, registrou um crescimento de cerca de 10% no número de novas empresas na cidade na comparação com o ano passado, e as capacitações realizadas por meio da Escola de Ouro Andreense já estão chegando em números bastante satisfatórios, com mais de 13 mil certificados emitidos só este ano. Então, tudo é uma somatória de um ambiente propicio para negócio na cidade, unindo apoio ao empreendedor, a capacitação profissional através da Escola de Ouro Andreense e agora com esse carimbo do Sebrae aqui dentro da Prefeitura", concluiu.

Paulo Cereda também destacou que essa integração entre a Prefeitura e o Sebrae, responsável pela parceria na realização de diversos programas, vai ficar mais efetiva, já que a Sala do Empreendedor passa a usar a marca do Sebrae e se torna um posto avançado, ou seja, uma unidade do Sebrae Aqui. Criado em 2003, e já tendo passadopor reestruturações ao longo do tempo, o programa Sebrae Aqui tem como objetivo expandir a presença de postos para todos os 645 municípios do Estado de São Paulo. Atualmente cerca de 550 municípios já foram beneficiados.

"A equipe de atendentes da Sala do Empreendedor, que já opera o Banco do Povo, Via Rápida Empresa, já faz abertura e dá orientação, agora vai ter acesso a todos os serviços do Sebrae de forma direta. A equipe vai ter acesso ao sistema que o Sebrae utiliza. Os servidores vão poder registrar dados, solicitar treinamento, consultorias, programas, projetos, tudo", frisou Cereda.

A Sala do Empreendedor passará a atuar como posto Sebrae Aqui a partir do início do ano que vem. O atendimento da Sala do Empreendedor é feito mediante agendamento no site da prefeitura de Santo André.

Os MEI (Microempreendedores Individuais) serão os grandes beneficiados pela integração da Sala do Empreendedor ao Sebrae. "Agora o empreendedor consegue fazer aqui, por exemplo, a abertura de MEI de fato, a alteração de algum dado cadastral ou a baixa no CNPJ. Antes, além de orientação ao empreendedor, a gente executava serviços que pertencem à Prefeitura, como inscrição municipal, encerramento de inscrição municipal, além dos serviços para autônomos. Para abrir um MEI era necessário o encaminhamento do empreendedor para uma unidade do Sebrae", explicou a coordenadora da Sala do Empreendedor, Monique do Santos.

Em 2021 a Sala contabilizou 21.843 serviços prestados ao empreendedor, com uma média de 500 empreendedores atendidos por mês.