Fundo Social de Santo André doa 3.500 toneladas de alimentos em seis anos

Joyce Cunha

Do Diário do Grande ABC



09/12/2022 | 08:37



O NIS (Núcleo de Inovação Social) de Santo André promoveu na tarde dessa quintafeira (8) encontro entre instituições, voluntários, empresas e empreendedores que atuam em ações solidárias no Grande ABC. O evento foi marcado por prestação de contas do trabalho promovido pelo NIS, sob a liderança do Fundo Social de Solidariedade do município, nos último seis anos.

O Banco de Alimentos, um dos braços do Núcleo, arrecadou, desde 2017, 3.328 toneladas de alimentos. No período, 270 mil cestas básicas foram distribuídas por meio de 121 entidades sociais, atendendo por volta de 50 mil pessoas.

"Muitas vezes uma pequena doação, somada a tantas outras, impacta positivamente na arrecadação. Uma doação de agasalho, de um quilo de alimento, de um item de higiene ou material de limpeza, por mais que possa parecer pouco naquele determinado momento, torna-se um número expressivo quando a gente se une em uma comunidade solidária", disse a presidente do Fundo Social de Santo André, Ana Carolina Serra (Cidadania), deputada estadual eleita.

Um dos projetos de maior destaque da entidade solidária, o Moeda Verde, distribuiu 170 toneladas de hortifrutis em 22 comunidades. Nesta iniciativa, cada 5 kg de materiais recicláveis entregues pelas famílias equivalem a 1 kg de alimento. Ação voltada à segurança alimentar que contribuiu, ainda, com a coleta de 845 toneladas de resíduos que seriam destinados ao aterro sanitário municipal.

Já o Moeda Pet direcionou à reciclagem 193 toneladas de garrafas plásticas. Na troca de 1 kg do material por 1 kg de ração para cães e gatos, o Fundo Social entregou 9,6 toneladas de alimentos para animais. "Santo André vem se superado, mesmo com a pandemia. Ao contrário do que muitos imaginavam, esse trabalho só cresceu", avaliou Ana Carolina.

A Escola de Ouro, também parte do tripé de atuação do NIS ­– somada ao Banco de Alimentos e à iniciativa Santo André Solidária –­, emitiu 50 mil certificados de cursos promovidos pelo Fundo Social, prefeitura e parceiros.

INOVAÇÃO

Ao lado do prefeito Paulo Serra (PSDB), a presidente do Fundo Social, Ana Carolina Serra, ressaltou a inovação na gestão de projetos da entidade a partir de 2017. No encontro dessa quinta-feira, além da prestação de contas das ações do NIS, o Fundo Social apresentou sua marca oficial, que será aplicada em etiquetas nos produtos confeccionados pela instituição, e o lançamento do site nucleodeinovacaosocial.com.br.

Após a prestação de contas, os convidados do evento, realizado no salão do Baby Beef Jardim, participaram de bazar solidário. Os 550 itens a venda já continham a nova etiqueta do Fundo Social. "Essa é a marca da solidariedade, a marca social, que carrega a garantia de que o produto tem impacto positivo na vida dos andreenses", afirmou a primeira-dama.

"O principal legado que a gente deixa, e especialmente falando sobre o trabalho que a Ana Carolina desenvolveu, é a cultura da solidariedade. As ações podem variar, mas o conceito de política pública, com essa semente que foi plantada, é refletido nos resultados no Núcleo de Inovação Social", destacou Paulo Serra.