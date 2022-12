Separados após 15 anos de casamento, Rafael Cardoso e Mari Bridi querem vender casa que moravam juntos

07/12/2022 | 08:11



Sem perder tempo! Ao que parece, Rafael Cardoso e Mari Bridi querem seguir em frente com suas vidas o mais rápido possível. Isso porque, de acordo com o jornal Extra, dois dias após anunciar o fim do casamento, o ex-casal já decidiu colocar à venda a casa em que os pombinhos moravam juntos no Itanhangá, no Rio de Janeiro.

Localizado em um condomínio fechado, eles pagaram cerca de dois milhões de reais no imóvel. Contudo, ainda segundo o veículo, a propriedade passou por reformas e deve ser vendida pelo dobro do preço. Inclusive, o próprio ator ajudou a construir a piscina e a pintar paredes.

Após a separação, Rafael se mudou para a fazenda que tem na região serrana, enquanto Mari ficou na casa com os dois filhos.