Sob olhar de Roger Federer, Boston Celtics busca virada na casa do Brooklyn Nets

05/12/2022 | 06:45



A inspiração de um dos gênios do tênis, o suíço Roger Federer, sentado nas fileiras centrais do Barclays Center, em Nova York, não foi suficiente para o Brooklyn Nets acabar com a sequência de resultados ruins diante do Boston Celtics. Em noite na qual buscava a quinta vitória seguida, a equipe da casa perdeu de virada, por 103 a 92 para o vice-campeão e dono da melhor campanha da temporada na NBA, agora com 19 vitórias em 24 partidas.

Empolgado com o bom momento, os Nets queriam se vingar da varrida nos playoffs da temporada passada, no qual não viram a cor da bola na surra por 4 a 0. E começaram com tudo, abrindo logo 11 a 2 para felicidade de Federer, que foi ovacionado na quadra.

A alegria durou poucos minutos e rapidamente o Boston assumiu a liderança do placar, com 14 pontos seguidos e 16 a 11. Abusando dos erros, os donos da casa fecharam o primeiro tempo com desvantagem de 62 a 50.

No terceiro quarto as esperanças ressurgiram com redução de seis pontos e 75 a 69. Os Nets abriram o período decisivo com nova cesta, encostando de vez, mas o Boston, em noite inspirada do ala-armador Jaylen Brown, cestinha com 34 pontos e 10 rebotes, e do ala-pivô Jayson Tatum, que fez mais 29, recuperaram o controle da partida e não mais tiveram o triunfo ameaçado.

Em noite com somente três jogadores anotando dois dígitos, Kevin Durant lamentou que seus 31 pontos não foram suficientes para a equipe acabar com a sina de derrotas diante dos Celtics.

Enquanto o time de Boston lidera a Conferência do Leste, a equipe do Brooklyn é a oitava colocada, com 13 vitórias e 12 derrotas.

SHOW DE ANTHONY DAVIS

O Los Angeles Lakers parece ter se encontrado, enfim, na temporada da NBA. Depois que LeBron James voltou, a equipe é outra. Mas quem vem dando show é o ala-pivô Anthony Davis. Depois de anotar 44 pontos contra o Milwaukee Bucks, o jogador ficou perto de bater seu recorde pessoal de 59 pontos em um jogo.

Davis completou 22 dos 30 arremessos para comandar a vitória dos Lakers sobre o Washington Wizards, por 130 a 119. Foram 55 pontos do cestinha da partida, além de 17 rebotes. LeBron anotou mais 29 para a equipe, que ganhou seu segundo jogo seguido fora de casa e tem oito vitórias nas últimas dez partidas.

Apesar da reação gigante, o time ainda está somente no 12° lugar na Conferência Oeste. Já os Wizards estão em 11º lugar na Conferência do Leste, com 11 vitórias e 13 derrotas.

Confira os resultados da noite deste domingo:

New Orleans Pelicans 121 x 106 Denver Nuggets

San Antonio Spurs 95 x 133 Phoenix Suns

Brooklyn Nets 92 x 103 Boston Celtics

Detroit Pistons 112 x 122 Memphis Grizzlies

New York Knicks 92 x 81 Cleveland Cavaliers

Washington Wizards 119 x 130 Los Angeles Lakers

Sacramento Kings 110 x 101 Chicago Bulls

Portland Trailblazers 116 x 100 Indiana Pacers

Acompanhe os jogos desta segunda:

Charlotte Hornets x Los Angeles Clippers

Orlando Magic x Milwaukee Bucks

Atlanta Hawks x Oklahoma City Thunder

Toronto Raptors x Boston Celtics

Houston Rockets x Philadelphia 76ers

Memphis Grizzlies x Miami Heat

Dallas Mavericks x Phoenix Suns

Golden State Warriors x Indiana Pacers