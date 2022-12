Orlando e o diálogo secreto com petistas

Da Redação



03/12/2022 | 09:56



O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), se encaixa perfeitamente naquele discurso de “falo uma coisa e faço outra”. Após ter dito, durante a campanha, de que é rival do PT e que o partido deixou “terra arrasada”, o tucano tenta, escondido de muita gente, se aproximar de nomes do partido em São Bernardo. Tanto é que já chamou para conversa em seu gabinete a vereadora petista Ana do Carmo e agora aguarda agenda com Getúlio do Amarelinho. Orlando tenta acordo para garantir apoio dos petistas na eleição da presidência da Câmara. Ele não diz quem é o candidato, mas só fala que não quer Fran Silva (PSD), o favorito. Fica, então, a dúvida: será que o governador eleito Tarcísio de Freitas (Republicanos), de quem Orlando tentou virar amigo de infância, sabe de sua amizade escondida com o PT?

Rolo compressor

A bancada governista na Câmara de São Caetano passou como rolo compressor, na sessão de anteontem, e derrubou 16 emendas ao orçamento da Prefeitura para 2023. As mudanças foram propostas pelos vereadores Bruna Biondi (Psol, com seis emendas), César Oliva (PSD, uma), Edison Parra (Podemos, quatro) e Jander Lira (PSD, cinco), beneficiando áreas como educação, segurança, drenagem urbana, habitação social e abono aos servidores, entre outras.. A votação pela rejeição seguiu parecer da Comissão de Finanças e Orçamento do Legislativo.

A força da mulher

>Como de costume, as conversas nos bastidores políticos da Câmara de Santo André antes da sessão de anteontem, que elegeu o novo presidente da Casa, foram intensas. Nos corredores, comentários davam conta de que em um dos encontros a paz só reinou após intervenção da vereadora Dra. Ana Veterinária (União Brasil). Sondada para ser a vice-presidente, abriu mão em nome da candidatura do vereador Rodolfo Donetti (Cidadania), que acabou eleito como número dois na mesa diretora, e selou a harmonia na base de sustentação do prefeito Paulo Serra. Em 2020, Dra. Ana foi eleita com quase 5.000 votos e fez valer a força da mulher, aliás, da única vereadora entre os 21 parlamentares da atual legislatura, iniciada em janeiro do ano passado.