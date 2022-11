WhatsApp Web: como usá-lo em gestão de projetos

Da Redação

Do 33Giga



30/11/2022 | 09:55



Uma forma de aumentar a produtividade de uma equipe é com um bom gerenciamento das atividades, principalmente com o apoio de softwares.

Por meio deles, organiza-se o tempo de cada colaborador e o seu desempenho é acompanhado, da mesma forma em que pode-se analisar o que precisa ser melhorado e o que está tendo um bom funcionamento.

Para os times essa organização é importante, porque dá visibilidade das atividades a serem desempenhadas, seus prazos e atualizações, sem a necessidade de utilizar diversos canais para tal.

A Blueticks, extensão para a versão Web do WhatsApp, é uma plataforma que realiza esse gerenciamento. Com ela, tanto gestores quanto colaboradores não precisam ficar com diversas abas abertas ou ter um aplicativo baixado em seu computador.

“Com essa tecnologia, as equipes têm um controle de atividades, gerenciamento de tarefas diárias, organização de calendário e avisos personalizados. Além disso, ele também é um aliado do marketing, tendo a possibilidade de criar campanhas e disparo de mensagens para os clientes”, complementa Flavia Cukier, gerente de marketing global da Blueticks.

Para adicionar a gestão de projetos em sua empresa é fácil, basta seguir os passos abaixo:

Adicione a extensão Blueticks no seu Google Chrome

Para isso basta clicar aqui , depois em “usar no Chrome” e adicionar extensão. Selecione “Talks”

Clique no botão localizado no canto superior direito e depois em “Create Tasks Board”, botão azul que irá aparecer no meio da tela. Crie a tarefa

Escreva o título da tarefa no campo nomeado de “Start a new task” e pressione o Enter.

Pronto, sua tarefa está criada! Para criar tarefas em grupo é necessário realizar os passos acima e apertar para compartilhar as tarefas com o grupo.

Você pode editar, comentar e atribuir a alguém, classificar a prioridade, verificar o status e agendar mensagens de lembrete para os colaboradores, tudo isso de forma rápida e prática.