Tudo o que você precisa saber na hora de trocar a geladeira

Ligado 24 horas por dia, sete dias na semana, o refrigerador é essencial para conservar alimentos, bebidas e produtos perecíveis. Ao mesmo tempo, é responsável por cerca de 25% a 30% do consumo de energia elétrica de uma casa, segundo dados do Programa de Energia do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec). Uma vez que os modelos mais novos apresentam tecnologias mais econômicas e sustentáveis, pode ser uma boa ideia trocar a geladeira. Abaixo, veja dicas da Nidec Global Appliance para encontrar o melhor modelo.

Um dos primeiros pontos a considerar na hora de trocar a geladeira é se ela é “inverter”. Essa tecnologia funciona de forma contínua e mantém o nível de temperatura estável, de acordo com a programação feita pelo usuário. Já os modelos tradicionais (on-off) ligam e desligam durante o funcionamento, o que ocasiona picos de consumos e, consequentemente, gastam mais energia.

O sistema inverter utiliza até 40% menos energia e a economia gerada mensalmente na conta da luz compensa a diferença de preço na hora da compra. Vale lembrar que, ao adquirir o produto, é importante não confundir a tecnologia inverter com o modelo inverse, uma vez que este último se refere ao produto que apresenta geladeira em cima e freezer embaixo.

Boa parte das novas geladeiras já deixaram de utilizar refrigerantes quimicamente produzidos e passaram a usar os chamados refrigerantes naturais em seus sistemas, que nada mais são do que gases que garantem excelente desempenho com mínimo impacto no aquecimento global e sem agredir a camada de ozônio – responsável por filtrar os raios nocivos que chegam do Sol. Os compressores atuais também são menores do que os anteriores e utilizam menos matéria-prima em sua fabricação, o que os torna mais sustentáveis.

Os compressores inverter adequam seu funcionamento de acordo com a necessidade do refrigerador, trabalhando em baixas rotações na maior parte do tempo, o que contribui para um ambiente mais silencioso e agradável para os moradores da residência.