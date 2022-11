Instafest: app cria festival com artistas mais ouvidos no seu Spotify

Bianca Bellucci

Do 33Giga



30/11/2022 | 07:55



Instafest é um aplicativo que cria o line-up de um festival de música fictício a partir dos artistas mais ouvidos no Spotify de uma pessoa. Na prática, a plataforma analisa os dados do usuário no serviço de streaming e organiza as preferências em um layout similar ao de cartazes usados para divulgar esses eventos. Se você viu o banner na última semana e quer criar o seu próprio, veja no tutorial abaixo o procedimento.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

1. Acesse o site do Instafest. Em seguida, dê um toque em “Sign in with Spotify”.

2. Faça o login em sua conta do Spotify.

3. Clique em “Aceitar” para permitir que o Instafest tenha acesso aos dados do seu Spotify.

4. Agora, você pode personalizar seu festival. É possível optar por artistas mais ouvidos do último mês, dos últimos seis meses ou de todos os tempos. Também dá para escolher o layout do cartaz e o nome do evento. Ao finalizar, clique em “Save and Share”.

5. Pronto! Agora, você pode fazer o download do seu festival ou compartilhá-lo diretamente pelas redes sociais.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Na galeria, veja em capturas como usar o Instafest. Tutorial foi realizado com um aparelho iOS, mas é similar em modelos Android: