Por dia, 11 veículos são recuperados, enquanto 47 são roubados ou furtados

30/11/2022 | 00:01



Por dia, 11 veículos são recuperados pelas Polícias Civil e Militar, enquanto 47 são roubados ou furtados nas cidades do Grande ABC. De janeiro a outubro deste ano foram registradas 14.128 ocorrências de subtração de veículos, enquanto no mesmo período, apenas 3.255 foram encontrados. Os dados são da SSP (Secretaria de Segurança Pública do Estado).

Os veículos encontrados nos dez meses do ano representam apenas 23% do total de roubos ou furtos registrados no mesmo período – é importante destacar que os veículos recuperados em 2022 podem estar relacionados a ocorrências de diferentes anos, como 2021, por exemplo.

No mês passado, 285 carros, motocicletas, caminhões e bicicletas foram encontras pelas equipes de segurança na região. Santo André concentra quase a metade dos veículos recuperados (49%) ou 141 no total – em contrapartida, a cidade é a que mais contabilizou casos em outubro, com 524 roubos ou furtos.

A SSP destacou que “a Polícia Civil atua constantemente para o esclarecimento de todos os casos registrados. Entre as ações realizadas para combater os roubos e furtos de veículos está a Operação Desmanche, realizada em oficinas e estacionamentos que comercializam peças automotivas. A Lei dos Desmanches, sancionada em 2014, não enfrenta somente o roubo do veículo em si, mas também o combate ao comércio ilegal de peças”, disse a pasta por meio de nota.

O professor de Direito da Faculdade Estácio, Douglas Galiazzo, explica que a recuperação de veículos pode ocorrer de diversas maneiras, entra elas, abandono em vias públicas, por abordagem em operações policiais, em partes em desmanches clandestinos e até por denúncias anônimas.

Para aumentar o número de veículos recuperados e tentar inibir a prática de roubo, além das ações policiais, o docente sugere a instalação de câmeras 360 graus nas viaturas.

“A inteligência artificial é algo interessante nesses casos. Se um veículo roubado ou furtado passar pela viatura com uma câmera 360 graus, através da placa será possível identificar de maneira mais rápida e objetiva que é um produto de roubo ou que possui outro tipo de irregularidade. A informação sobre aquele veículo é enviada aos policiais já na viatura. Este modelo de policiamento já ocorre nos Estados Unidos”, afirma.

RECORDE NO ANO

O mês de outubro registrou o maior número de roubos e furtos de veículos no ano. No total, foram subtraídos 1.573 veículos nas sete cidades. Até então, junho era o mês com mais ocorrências, com 1.535.

Em um mês, o aumento foi de 5,4% nas ocorrências. Em setembro foram roubados ou furtados 1.492 veículos. Santo André (524), São Bernardo (463) e Mauá (284) são os municípios com mais notificações dos crimes na região.

Douglas Galiazzo alerta para o crescimento de delitos como roubo e furtos em geral no fim de ano. “Desde o início da série histórica é possível identificar significativa alta de ocorrências nos últimos meses do ano por conta do período de festas, maior circulação de pessoas nas vias e também maior procura por parte dos criminosos”, disse o professor.

Sobre o aumento de casos, a SSP ressaltou que a PM (Polícia Militar) realiza o policiamento ostensivo e preventivo em todos os municípios do Grande ABC, além de promover ações específicas para combater a criminalidade na região, como as Operações Bloqueio, Saturação e Sufoco. “Além disso, o trabalho conjunto das forças de segurança nas cidades da região resultou na prisão de 6.383 criminosos.”