Time campeão brasileiro Sub-15 de vôlei de Mauá ameaçado de não viajar para torneio Sul-Americano

30/11/2022 | 08:21



O sonho de representar seu País é visto como a principal meta para qualquer atleta, de qualquer idade e de diferentes modalidades. Para os meninos do Sub-15 que representam o Colégio Leonardo Da Vinci, de Mauá, o sonho não é diferente, porém, no momento, está impossibilitado de ser cumprido.

Eles foram campeões do JEB’s (Jogos Escolares Brasileiros), que aconteceram no Rio de Janeiro, entre os dias 8 e 15 de novembro, e consequentemente ganharam o direito de disputar os Jogos Escolares Sul-Americanos, que ocorrem em Assunção, no Paraguai, de 6 a 11 de dezembro. O grande ponto dessa história é que os atletas do vôlei ainda não sabem quando embarcarão, ou até mesmo se viajarão para disputar a competição.

O regulamento oficial da competição, especificamente se tratando do Artigo 3, item G, afirma o seguinte: “Os Jogos Escolares Brasileiros – JEB’s/2022 têm por objetivos: Classificar os estudantes-atletas para os Jogos Escolares Sul-Americanos/2022”. Porém, a CBDE (Confederação Brasileira de Desporto Escolar) ainda não confirmou a participação da delegação brasileira, afirmando que o Ministério da Cidadania ainda não repassou a verba para a competição, fazendo com que o Brasil se tornasse o único País a não confirmar a presença.

Paula Comitre, advogada e mãe de um dos atletas, classificou a situação como revoltante. “Eles disputaram o JEB’s, não houve nenhuma nota oficial, começamos a fazer manifestações, com postagens marcando os responsáveis (CBDE e Ministério da Cidadania). Por meio do Instagram, o Ministério ficou responsável pela escolha das categorias, quantidades e critérios, onde apenas algumas modalidades foram selecionadas para o Sul-Americano. O voleibol, que não perdeu nenhum set na competição, ficou de fora, e o regulamento não foi respeitado. Isso é revoltante, são meninos que se dedicam diariamente. O sonho de vestir a camisa do Brasil foi tirado de forma vergonhosa, sem consideração alguma”.

Osvaldo Begliomini, técnico da equipe, explica que “a regra é clara, o campeão da Série Ouro representa o Brasil no Campeonato Sul-americano, que terá a participação de 12 países. No dia 16, entramos em contato com a Confederação Brasileira de Voleibol para sermos informados sobre o regulamento e a viagem. A secretária que nos atendia e nos dizia que não tinha a informação necessária ou que os responsáveis não estavam no local”.

“Através das redes sociais, descobrimos que uma equipe do Espírito Santo já está confirmada para ir até a competição, o que nos deixou com dúvidas, porque o handebol, atletismo e vôlei de praia estavam confirmados e outras modalidades não. Esta competição existe desde o início dos anos 2000, e quem vai é uma grande delegação com todas às modalidades. As crianças estão extremamente ansiosas, alguns meninos nem dormem direito, é o sonho deles, são meninos de 12 a 14 anos que já se decepcionaram ano passado, quando não houve o campeonato por conta da pandemia”, completa.

“Hoje (ontem, 29 de novembro) eu liguei novamente para a CBDE e finalmente fui atendido pela Jéssica, secretária da presidência da Confederação Brasileira de Voleibol. Foi passado que eu receberia o contato do ex-presidente da CBDE Luiz Delfino, que hoje cuida das viagens internacionais, mas fui informado logo depois que eles foram destituídos da função, que agora é controlada pelo Ministério da Cidadania. Por questão de falta de verba, eles afirmaram que apenas algumas modalidades iriam ao Paraguai, e pararam de me responder”, finalizou Osvaldo, indignado.

A Prefeitura de Mauá, afirmou que "por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, mantém uma parceria exitosa com a Associação Mauaense de Voleibol, oferecendo estrutura para treinamentos e ajuda de custo anual. A competição disputada pela equipe, formada por atletas do Colégio Leonardo da Vinci, foi organizada pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar. Com isso, o custeio dessa viagem, para a representação do Brasil no certame Sul-Americano, é de responsabilidade da própria entidade ou da Secretaria Especial do Esporte, vinculada ao Ministério da Cidadania".

Até o fechamento desta edição, a reportagem não recebeu a resposta da CBDE.