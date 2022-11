Warriors batem Timberwolves e entram na briga por vaga nos playoffs da NBA

28/11/2022 | 04:47



Atual campeão da NBA, o Golden State Warriors mostrou sua força na rodada desta segunda-feira, ao vencer o Minnesota Timberwolves, por 137 a 114, no ginásio do adversário. Depois de um início de temporada ruim, a equipe ganha a terceira partida seguida e esboça reação, ao ocupar a nona na classificação da Conferência Oeste, com 11 vitórias e dez derrotas.

Os seis melhores times vão direto aos playoffs, com sétimo, oitavo, nono e décimo fazendo o play-in, espécie de repescagem valendo mais duas vagas.

O jogo coletivo dos Warriors funcionou, com o reserva Jordan Poole, anotando 24. Klay Thompson fez 21, Draymond Green, 19, Antony Wiggins, 17 e o também reserva DiVicenzo outros 14. O cestinha, mais uma vez, foi o astro Stephen Curry, com 25 pontos, que empolgado com uma cesta de três de um de seus companheiros, chegou a levar uma falta técnica por 'invadir' a quadra para festejar.

Do lado do Minnesota, os destaques foram Anthony Edwards, com 26 pontos, e Karl-Anthony Towns, com 21. A equipe está imediatamente à frente dos Warriors na classificação, com dez vitórias, em 20 jogos.

Em Boston, os Celtics, donos da melhor campanha da NBA, fizeram mais uma vítima. Desta vez, passaram pelo Washington Wizards com 130 a 121, mesmo sem contar com o astro Jayson Tatum, com um problema de tornozelo. Nos últimos dez jogos, os atuais vice-campeões ganharam nove vezes.

Com 36 pontos de Jaylen Brown, o cestinha da partida, Boston alcançou 16 vitórias, em 20 partidas, na liderança da Conferência do Leste. Do lado de Washington, oitavo na classificação, com dez triunfos e dez revezes, Bradley Beal acumulou 30 pontos na partida.

Confira os resultados da noite deste domingo:

Brooklyn Nets 111 x 97 Portland Trail Blazers

Minnesota Timberwolves 114 x 137 Golden State Warriors

Los Angeles Clippers 114 x 100 Indiana Pacers

Atlanta Hawks 98 x 106 Miami Heat

Boston Celtics 130 x 121 Washington Wizards

Detroit Pistons 94 x 102 Cleveland Cavaliers

New York Knicks 123 x 127 Memphis Grizzlies

Orlando Magic 103 x 133 Philadelphia 76ers

Milwaukee Bucks 124 x 115 Dallas Mavericks

Acompanhe os jogos desta segunda:

Philadelphia 76ers x Atlanta Hawks

Washington Wizards x Minnesota Timberwolves

Boston Celtics x Charlotte Hornets

Brooklyn Nets x Orlando Magic

Toronto Raptors x Cleveland Cavaliers

New Orleans Pelicans x Oklahoma City Thunder

Denver Nuggets x Houston Rockets

Utah Jazz x Chicago Bulls

Sacramento Kings x Phoenix Suns

Los Angeles Lakers x Indiana Pacers