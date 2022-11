Famílias ficam desabrigadas após deslizamento de terra

Joyce Cunha



26/11/2022 | 09:10



Doze famílias ficaram desabrigadas depois que parte de uma encosta situada na Rua Luiz Aletto, bairro Alto da Boa Vista, em Mauá, deslizou parcialmente. Os moradores tiveram que deixar às pressas suas casas durante a noite dessa quinta-feira (24), sob forte chuva. Uma das construções, na parte mais alta do morro, foi diretamente afetada pelo escorregamento de terra e ameaça cair sobre residências que estão no pé da encosta.

De acordo com os moradores, a Defesa Civil interditou sete casas na parte superior, que tiveram, inclusive, o acesso impedido pelo deslizamento. Outros quatro imóveis na parte inferior do morro, segundo relato dos residentes, teriam sido interditados pelo risco de queda da construção acima.

O Diário esteve no local da ocorrência no início da tarde dessa sexta-feira (25). As famílias estavam próximas de suas moradias e algumas das pessoas se arriscavam para tentar retirar pertences de dentro dos imóveis, pisando na terra e passando por cima do calçamento danificado pelo deslizamento.

Rosilma Thomaz da Silva, 47 anos, e o marido, José Geneci, 58, são os moradores da casa que ficou pendurada no topo do morro. No momento do deslizamento, não havia ninguém no local. “Vou trabalhar e conseguir tudo de novo. Mas um pedaço de mim está indo embora. Infelizmente (a construção) vai cair. Falta muito pouco”, disse a moradora.

A Prefeitura de Mauá afirmou que a Defesa Civil interditou sete imóveis e que não houve vítimas. “A Secretaria de Assistência Social segue acompanhando o caso e atendeu as sete famílias oferecendo cestas básicas, cobertores e colchonetes. Todos encontraram abrigo em casa de parentes e de amigos”