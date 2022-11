Lore Improta não deixa barato e responde crítica por viajar sem a filha de um ano de idade: Busco o equilíbrio

25/11/2022 | 13:11



Lore Improta pode levar muitas bagagens na viagem, mas desaforo... nunca! Na última quinta-feira, dia 24, a dançarina não gostou nadinha de ver os internautas lhe criticando por viajar com Léo Santana sem a filha do casal, Liz, de um ano de idade.

Nas redes sociais, ela explicou que gosta de acompanhar o maridão em suas apresentações e disparou:

Seguirei trabalhando, cuidando da minha filha e tendo tempo de qualidade com meu marido. Essa foi minha escolha desde que Liz nasceu e seguirei assim. É assim que me sinto bem e completa. Eu busco esse equilíbrio.

E continuou:

Minha filha sabe quem somos nós, recebe muito amor, carinho e atenção. Tudo que ela precisa. E eu, como mulher, também preciso da atenção e carinho do meu marido e vice-versa. Gosto de estar ao lado dele vendo cada conquista. Parem de se incomodar com como administro o tempo da minha vida. Eu passei quatro dias em casa agora com Liz, tendo tempo de qualidade com ela. Para a minha filha estar feliz, eu preciso estar feliz. E eu encontro minha felicidade trabalhando, estando com meu marido e meus amigos também.