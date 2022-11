Obituário - 27 de novembro de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



27/11/2022 | 00:05



SANTO ANDRÉ

Egnez Rocha Guerra, 86. Natural de Promissão (SP). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 21. Memorial Jardim Santo André.

José Ribeiro Matos, 86. Natural de Campo Formoso (BA). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 21. Memorial Jardim Santo André.

Cleusa Froiz Malaman, 83. Natural de Campinas (SP). Residia na Vila América, em Santo André. Dia 21. Memorial Jardim Santo André.

Maria Capelupi Vieira, 81. Natural de Vera Cruz (SP). Residia na Vila Junqueira, em Santo André. Dia 21. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Augusto Máximo, 80. Natural de Gália (SP). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Barbosa Gomes, 78. Natural do Estado da Paraíba. Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gilson Humberto Guerra, 77. Natural de Santo André. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 21. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Jorge Carlos de Oliveira Almeida, 71. Natural de Almenara (MG). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 21. Cemitério Municipal Monte Santo de Minas (MG).

José Roberto Montanari, 68. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Bom Pastor, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marco Antonio Agripino, 67. Natural de São Caetano. Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria da Penha Rosa Santos, 52. Natural de Montanha (ES). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 21. Cemitério Municipal de Tapurah (MT).

Maria Iolanda Santos, 69. Natural de Aracaju (SE). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Olívia Maria da Conceição, 91. Natural de Missão Velha (CE). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Cemitério do Baeta.

Antonia Maria de Jesus Lima, 81. Natural de Glicério (SP). Residia no Parque Terra Nova, em São Bernardo. Dia 21. Crematório Vila Alpina.

Francisco Moisés de Oliveira Filho, 78. Natural de Joaquim Távora (PR). Residia em Ourinhos (SP). Dia 21, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Ourinhos.

José Antônio Lucas, 77. Natural de Governador Valadares (MG). Residia no Jardim Brasília, em São Bernardo. Dia 21, em Santo André. Jardim da Colina.

Albertina Pereira Leite Oshiro, 75. Natural de Dois Córregos (SP). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério da Paulicéia.

Guiomar Aguilar da Silva, 72. Natural de Belo Horizonte (MG). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.

Marilda de Oliveira Sobral, 71. Natural de São Bernardo. Residia no Cj. Res. Melodia, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério de Vila Euclides.

Nelson Gomes da Costa, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.

Maria José Costa, 60. Natural de Garanhuns (PE). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.

Nilson dos Santos Machado, 59. Natural da Quinta do Sol (PR). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério do Baeta.

Maria Beatriz Souza Morita, 47. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 21, em São Bernardo. Cemitério Gethsêmani, no Morumbi, em São Paulo, Capital

SÃO CAETANO

Maria Izabel Teles, 92. Natural de Jaicós (PI). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 21. Jardim da Colina.

Rosa Ferrão Vinha, 90. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 21, em Santo André. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Pérsio Marques, 59. Natural de São Caetano. Residia no bairro São José, em São Caetano. Técnico de refrigeração. Dia 21, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Ignez de Freitas Ferreira, 89. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 21, em Diadema. Vale da Paz.

Josefa Dionizio da Silva, 87. Natural de Limoeiro de Anadia (AL). Residia no Jardim Bela Vista, em Diadema. Dia 21, em Santo André. Jardim da Colina.

José Denipoti, 86. Natural de Morro Agudo (SP). Residia no Parque Governador. Dia 21. Jardim da Colina.

José Alves Sobrinho, 82. Natural do Estado da Paraíba. Residia no bairro Eldorado. Dia 21. Cemitério Municipal de Diadema.

Geraldo de Queiroz, 80. Natural de Paula Cândido (MG). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 21. Vale da Paz.

Luiz Carlos de Souza Cordeiro, 39. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Almanara, na Capital. Dia 21, em Diadema. Cemitério Nova Cachoeirinha, na Capital.

Orlando Ferreira de Lima Filho, 30. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

José Everaldo da Silva, 82. Natural de Inhambupe (BA). Residia no Jardim Sônia Maria, em Mauá. Dia 21, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dinalva Paiaro dos Santos, 73. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 21, em São Bernardo. Campo das Oliveiras, em Jacareí (SP).

Rosa Ferre Barbosa, 73. Natural de Oswaldo Cruz (SP). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 21, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Gilmar Rodrigues, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Graciosa, em São Paulo, Capital. Administrador. Dia 21, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Maciel Gomes da Silva, 37. Natural de Agrestina (PE). Residia no Jardim Oliveira, em Ribeirão Pires. Dia 21. Cemitério São José.