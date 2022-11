Obituário - 26 de novembro de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



26/11/2022 | 00:05



SANTO ANDRÉ

Manoel Gomes de Menezes, 94. Natural da Mata Grande (AL). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aparecida Simões Barbosa, 93. Natural de Neves Paulista (SP). Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Pensionista. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Thereza Monteiro Trevelin, 89. Natural de Ribeirão Corrente (SP). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Professora. Dia 20. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Aparecido Belmiro Marin, 81. Natural de Ribeirão dos Índios (SP). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 20. Memorial Jardim Santo André.

Manoel Silva dos Santos, 75. Natural de Capelinha (MG). Residia na Vila Metalúrgica, em Utinga, Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vera Lúcia Pereira, 72. Natural de Santo André. Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Funcionária pública. Dia 20. Memorial Jardim Santo André.

Vanda Maria Dias, 71. Natural de Paulistana (PI). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Costureira. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edson Siqueira de Souza, 67. Natural de Santo André. Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Metalúrgico. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisco Edson Menezes, 65. Natural de Santana do Acaraú (CE). Residia no Centreville, em Santo André. Dia 20. Memorial Jardim Santo André.

Paulo Francisco da Silva, 64. Natural de Martinópolis (SP). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Metalúrgico. Dia 20, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Marcos José de Oliveira, 61. Natural de Pouso Alegre (MG). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Pensionista. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dirce Helena da Silva Moreno Pereira, 60. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 20. Memorial Jardim Santo André.

Jucineide Madalena Gomes, 59. Natural de Capoeiras (PE). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Pensionista. Dia 20. Memorial Phoenix.

SÃO BERNARDO

Rosa Pich Catalan, 95. Natural do Estado de Santa Catarina. Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério da Paulicéia.

Esther de Lima Conte, 92. Natural de Rincão (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 20. Cemitério de Vila Euclides.

Sérgio Ferreira da Silva, 83. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Renato, em São Caetano. Dia 16. Cemitério de Vila Euclides.

Venâncio Lopes Filho, 79. Natural de São Caetano. Residia no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano. Dia 19. Cemitério de Vila Euclides.

Maria Joana da Conceição, 78. Natural de Itainópolis (PI). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 20, em Santo André. Cemitério dos Casa.

Maria Mozarello Lima Gomes, 76. Natural de Rodelas (BA). Residia na Vila Bancária Munhoz, em São Paulo, Capital. Dia 15. Cemitério de Vila Euclides.

Kimie Naaoka, 75. Natural de Clementina (SP). Residia em Taubaté (SP). Dia 13. Cemitério de Vila Euclides.

Aloizio Garcia Reis, 73. Natural de Camacan (BA). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério dos Casa.

João Gabriel da Silva, 69. Natural da Palmeira dos Índios (AL). Residia no bairro Taquacetuba, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 20. Memorial Jardim Santo André.

Odília Rosa Pereira Cecovenico, 67. Natural de Igaporã (BA). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 20. Memorial Phoenix.

Iricene Conceição de Oliveira, 62. Natural de Diamantina (MG). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério dos Casa.

Valdibio Aparecido Correa, 59. Natural de São Bernardo. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO

Helena Augusta de Oliveira, 90. Natural de Nova Cruz (RN). Residia no bairro Santo Antônio, em São Caetano. Dia 20. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

José Flor Neto, 80. Natural de Campina Grande (PB). Residia no bairro Santo Antônio, em São Caetano. Dia 20. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Claudio Manoel da Silva, 46. Natural de Santo André. Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 20. Cemitério das Lágrimas.

Claudiana Fátima Sanches, 44. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 20, em São Bernardo. Cemitério Campo Grande, em São Paulo, Capital.

DIADEMA

Paulo César dos Santos, 53. Natural de Aquidabã (SE). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 20, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Aquilino Florentino Garcia Martinez, 75. Natural da Espanha. Residia no Pilar Velho, em Ribeirão Pires. Dia 20, em Ribeirão Pires. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Ady Alves da Silva, 87. Natural de Pedra Azul (MG). Residia no bairro Represa, em Ribeirão Pires. Dia 20. Cemitério São José.