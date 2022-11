Feira disponibiliza 150 animais para adoção na última edição do ano

Da Redação



25/11/2022 | 09:54



A tenda azul do Parque Central, em Santo André, vai receber neste domingo (27) a última edição do ano da Feira de adoção "Eu amo, Eu adoto". Serão mais de 150 animais, entre cães e gatos, disponíveis para adoção. "Esperamos ultrapassar o número de animais doados da última Feira, que já representou o recorde de doação deste ano, com final feliz para 45 animais. Das 10h às 15h, mais de 150 animais, de todos os tamanhos e idades, estarão na Feira", afirma o diretor de Vigilância à Saúde, César Rangel Gusmão.

Todos os animais são vacinados e vermifugados. Os pets com mais de quatro meses são disponibilizados castrados. No entanto, no caso de não ter havido tempo hábil para castração do filhote, o mesmo é disponibilizado com um cadastro para que o procedimento seja realizado posteriormente em clínicas credenciadas pela Prefeitura.

No momento da adoção, os tutores recebem orientações da equipe sobre a adoção responsável, com o objetivo de assegurar a proteção, saúde e acolhimento desses animais. Para adotar, o interessado deve ter mais de 18 anos, apresentar o comprovante de endereço com o nome do proprietário, além dos documentos pessoais, como RG e CPF. O adotante passará por breve entrevista, inclusive com assinatura do termo de compromisso pela posse responsável.