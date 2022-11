Até quando deve chover em SP? Veja como fica a previsão do tempo

23/11/2022 | 14:50



Depois de dias predominantemente ensolarados, a circulação dos ventos em médios e altos níveis da atmosfera, com o ar quente e úmido presente sobre o País, influencia na formação de áreas de instabilidade nos Estados da Região Sudeste, de acordo com a Climatempo. A expectativa é de fortes chuvas até sábado, 26. Em São Paulo, também há registro de queda brusca de temperatura a partir desta quarta-feira, 23.

Nesta quarta, há previsão de chuva com moderada a forte intensidade no norte e leste de São Paulo, no sul e no oeste de Minas Gerais e no sul do Rio de Janeiro. Conforme projeção da Climatempo, há risco de alagamentos, devido ao volume excessivo de precipitação previsto. No Espírito Santo, são esperadas pancadas de chuva isoladas a partir da tarde desta quarta.

Na quinta-feira, 24, há alerta de temporais sobre Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. "Esta chuva forte e intensa poderá vir acompanhada de descargas elétricas e fortes rajadas de vento. Nas áreas litorâneas de São Paulo, também podem ocorrer volumes expressivos de chuva", acrescenta a empresa de meteorologia.

Entre sexta-feira, 25, e sábado, a chuva forte se concentra no norte e leste mineiros, no Espírito Santo e em algumas áreas do Rio de Janeiro. Já o Estado de São Paulo terá tempo firme na faixa oeste e possibilidade de chuva, mas em menor intensidade, no setor leste.

Queda brusca de temperatura em São Paulo

Nesta quarta-feira, a cidade de São Paulo amanheceu nublada e chuvosa. A Climatempo já havia alertado no início da semana para queda brusca de temperatura. Diferentemente dos dias anteriores com máxima acima de 30ºC, nesta quarta-feira, a oscilação deve ficar entre 18ºC e 26ºC. O dia permanece com sol entre nuvens, com possibilidade de tempo nublado e pancadas de chuva à tarde. À noite, há previsão de tempo chuvoso.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo, a partir das primeiras horas da tarde, a formação de áreas de instabilidade e a propagação de uma frente fria no oceano provocam pancadas de chuva generalizadas na capital paulista com potencial para alagamentos e transbordamentos de córregos e rios.

Na quinta-feira, a variação fica entre 16ºC e 23ºC, enquanto na sexta-feira, os termômetros oscilam entre 15ºC e 22ºC.

No sábado, a temperatura deve ficar entre 15ºC e 24ºC, segundo a Climatempo, que projeta nova mudança brusca no domingo, 27, com nova elevação de temperatura máxima. A oscilação deve ficar entre 19ºC e 28ºC.