Muita coisa de Natal: veja todas as estreias da Netflix em dezembro

23/11/2022 | 09:55



As estreias da Netflix em dezembro foram divulgadas. Entre as novidades estão séries, filmes, animes e mais. Confira, abaixo, o que chega ao streaming em breve.

Em tempo: as datas da programação das estreias da Netflix em dezembro podem variar sem aviso prévio.

Estreias da Netflix em dezembro: séries

Cangaceiro do Futuro (25/12/2022)

Depois de uma pancada na cabeça, um homem acorda em 1927 e descobre que é a cara de um famoso fora da lei. Agora, só resta tirar vantagem disso.

Casamento às Cegas: Brasil – Temporada 2 (28/12/2022)

Na nova temporada brasileira, os participantes seguem em busca de amor, e não de aparência. Prepare-se para mais romance e mais drama do que nunca!

Olhar Indiscreto (31/12/2022)

A hacker Miranda adora espiar a prostituta Cléo, sua vizinha. Mas quando os caminhos delas se cruzam, um assassinato muda o destino de Miranda para sempre.

The Witcher: A Origem (25/12/2022)

Mais de mil anos antes do mundo de The Witcher, sete párias do mundo dos elfos se unem numa missão sangrenta contra um poder imbatível.

Recruta (Cangaceiro 16/12/2022)

Recém-contratado pela CIA, um advogado se envolve em um mundo de espionagem internacional quando uma ex-colaboradora ameaça expor os segredos da agência.

Emily em Paris: Temporada 3 (21/12/2022)

Um ano após chegar a Paris para o emprego dos sonhos, Emily precisa tomar decisões profissionais e amorosas difíceis para definir seu futuro.

Alice in Borderland: Temporada 2 (22/12/2022)

Os jogos estão mais letais e Tóquio se tornou ainda mais cruel. Arisu pode até conseguir voltar para o mundo real, mas será que vai valer a pena?

The Circle: EUA – Temporada 5 (28/12/2022)

Na temporada 5 de The Circle, oito novos jogadores criam perfis de solteiros para encontrar impostores, fazer amizades e aproveitar as segundas chances.

Brincando com Fogo: Temporada 4 (7/12/2022 – 12/14/2022)

Um novo grupo de solteiros chega para um retiro em um lugar paradisíaco. Mas eles devem resistir às tentações para conquistar o prêmio máximo.

Solteiros, Ilhados e Desesperados: Temporada 2 (13/12/2022)

Um novo grupo de solteiros chega a uma ilha deserta em busca do amor verdadeiro. Será que encontrarão alguém com quem curtir um encontro paradisíaco?

Amigas para Sempre: Temporada 2 (2/12/2022)

Desde a adolescência, nenhum problema foi capaz de separar Kate e Tully. Mas talvez um único erro possa pôr em risco essa amizade de tantos anos.

Minha Vida Nada Ortodoxa: Temporada 2 (2/12/2022)

O divórcio de Julia se torna ainda mais complicado. Batsheva e Miriam tomam decisões amorosas e profissionais. Aron resiste à secularização.

A Flor Mais Bela (7/12/2022)

Com seus cachos e curvas, a confiante Mich sabe que nasceu para brilhar. Só falta ela convencer o pessoal da escola.

Eu Odeio Natal (7/12/2022)

Uma enfermeira solteira diz à família que está namorando, e tem 24 dias até o Natal para encontrar um namorado.

Da Decoração ao Makeover: Temporada 4 (9/12/2022)

De uma brinquedoteca com parede de escalada a um trailer luxuoso, Shea e Syd continuam criando espaços fantásticos para famílias reais.

Cozinha em Conta (16/12/2022)

Nesta competição culinária, cozinheiros amadores precisam impressionar um júri célebre gastando pouco para levar para casa uma bolada em dinheiro.

Summer Job (16/12/2022)

Dez participantes da geração Z embarcam rumo às férias dos sonhos. Mas para ficar em uma mansão de luxo e faturar 100 mil euros, eles precisam trabalhar para valer.

A Rainha do Tráfico: Temporada 3 (30/12/2022)

Depois de quatro anos na prisão, Teresa foge graças a Epifanio, que quer mandá-la para a Bolívia. Mas Sofía, já adolescente, também precisa da mãe.

Como Acabar com o Natal (9/12/2022)

Depois de duas festas de Natal caóticas, será que o bebê de Beauty e Sbu pode fazer as famílias Sello e Twala deixarem as diferenças de lado?

Archer: Temporada 13 (1/12/2022)

Um novo chefe traiçoeiro assume o comando da agência, forçando Archer e a equipe a participar de competições perigosas e cometer crimes.

Estreias da Netflix em dezembro: filmes

Glass Onion: Um Mistério Knives Out (23/12/2022)

Na sequência de Entre Facas e Segredos, de Rian Johnson, Benoit Blanc viaja até a Grécia para desvendar um mistério envolvendo novos suspeitos.

Pinóquio por Guillermo del Toro (9/12/2022)

Nesta animação musical, o premiado Guillermo del Toro reinventa o clássico conto do boneco de madeira que sonha em se tornar um menino de verdade.

BARDO, Falsa Crônica de Algumas Verdades (16/12/2022)

Um jornalista e documentarista mexicano encara uma jornada onírica e introspectiva para se reconciliar com o passado, o presente e com sua identidade.

Matilda: O Musical (25/12/2022)

Uma garotinha de mente afiada e imaginação fértil toma uma atitude para mudar sua história de uma vez por todas, e o resultado é fantástico. Essa é Matilda!

Ruído Branco (30/12/2022)

Uma família tenta lidar com os conflitos da vida em meio a questões filosóficas e universais como amor, morte e felicidade em um mundo de incertezas.

Matrimilhas (7/12/2022)

Um casal frustrado tenta salvar seu casamento com um aplicativo que premia boas ações… até que a obsessão por ganhar ameaça estragar a brincadeira.

Scrooge: Um Conto de Natal (2/12/2022)

O pão-duro Ebenezer Scrooge tem uma última chance de aprender com o passado e mudar o futuro antes que a noite de Natal acabe.

O Amante de Lady Chatterley (2/12/2022)

Infeliz com seu casamento, a aristocrata Lady Chatterley vive um romance ardente e acaba se apaixonando por um funcionário de seu marido.

Ardente Paciência (7/12/2022)

Ao se tornar carteiro de Pablo Neruda, um jovem mergulha em um mundo que alimenta seu sonho de ser poeta para conquistar a mulher que sempre quis.

Conselheira do Amor (16/12/2022)

Disfarçada de professora particular e sem ninguém saber, Azra aconselha jovens estudantes sobre os altos e baixos da vida e do amor.

Ele Acredita em Papai Noel! (14/12/2022)

Após cinco meses de namoro, Lisa descobre que Tom ama o feriado que ela mais odeia. Será que ela consegue dar outra chance ao Natal em nome do amor?

Encomenda para o Natal (6/12/2022)

Após ter o trabalho sabotado por um colega, uma entregadora e um cliente prestativo precisam correr para entregar os presentes de Natal.

Natal Outra Vez? (20/12/2022)

Amaldiçoado por uma fada, o rabugento Chuy acorda e descobre que está condenado a viver o ano todo, mas se lembrar apenas do Natal… para sempre.

O Troll da Montanha (1/12/2022)

Uma explosão nas montanhas desperta um troll enfurecido. Para lidar com a destruição e o caos, as autoridades convocam uma destemida paleontologista.

As Linhas Tortas de Deus (9/12/2022)

Alegando sofrer de paranoia, uma detetive particular se interna em um hospital psiquiátrico para investigar a morte de um dos pacientes.

O Poderoso Chefão (1/12/2022)

Herói de guerra e filho caçula de um poderoso chefe do crime de Nova York, Michael Corleone se envolve nos negócios da família depois que tentam assassinar seu pai.

Os Caça-Fantasmas (1/12/2022)

Quando a universidade reduz o departamento de parapsicologia, os doutores Venkman, Stantz e Spengler passam a ser os Caça-Fantasmas, exterminadores de pestes paranormais.

Um Milagre de Natal para Daisy (1/12/2022)

A designer de interiores Whitney é surpreendida quando descobre que seus novos clientes são um ex e a filha dele, que deseja ganhar uma mamãe de presente de Natal.

Então é Natal (1/12/2022)

Romance, imóveis e relações familiares complicam a vida de uma corretora. Ela se apaixona pelo cliente que deseja comprar a pequena pousada de seu pai.

As Cores do Amor (29/12/2022)

Uma bibliotecária volta para sua cidade natal e briga para salvar o charmoso hotel do irmão. Ela só não esperava se apaixonar pelo homem que quer demoli-lo.

A Rede Social (1/12/2022)

O drama biográfico do diretor David Fincher relata a ascensão meteórica do criador do Facebook Mark Zuckerberg, que se tornou astro da Internet no segundo ano de Harvard.

O Poderoso Chefão: Parte II (1/12/2022)

Com flashbacks que revelam como o pai foi de órfão na Sicília a chefe da máfia em Nova York, o implacável Michael Corleone expande o império do crime da família.

O Poderoso Chefão – Desfecho: A Morte de Michael Corleone (1/12/2022)

No épico final da saga “O Poderoso Chefão”, Michael Corleone tenta tirar a família da máfia e legitimar seu império.

Um Natal Cheio de Amor (1/12/2022)

Jamie enfrenta a melancolia natalina ajudando sua cidadezinha em segredo, mas um charmoso repórter não descansará até descobrir quem é a bondosa benfeitora anônima.

Estreias da Netflix em dezembro: documentários e especiais

Vulcão Whakaari: Resgate na Nova Zelândia (16/12/2022)

Com imagens detalhadas, relatos de sobreviventes e de equipes de resgate, este documentário retrata a erupção vulcânica que causou várias mortes na Nova Zelândia em 2019.

Sou um Assassino: Temporada 4 (21/12/2022)

Atos premeditados, acidentes trágicos ou legítima defesa? Assassinos condenados e no corredor da morte relatam os crimes horripilantes que cometeram.

Ascensão: Império Otomano – Temporada 2 (29/12/2022)

Anos após conquistar Constantinopla, Maomé II consolida seu poder, mas um governante implacável dos valáquios ameaça derrubar seu império.

Murderville: Quem Matou o Papai Noel? (15/12/2022)

Nesta comédia de improviso com convidados famosos, um detetive que odeia as festas de fim de ano é obrigado a resolver um assassinato e salvar o Natal.

Last Chance U: Basquete – Temporada 2 (13/12/2022)

O Husky começa uma nova temporada na East Los Angeles College, e os novos talentos precisam da ajuda do treinador Mosley para alcançar seu potencial.

O impostor mascarado(1/12/2022)

Por meio de entrevistas com cúmplices e vítimas, este documentário explora como um golpista extorquiu a elite da França e roubou milhões de euros.

Estreias da Netflix em dezembro: crianças e família

Sonic Prime (15/12/2022)

Uma batalha explosiva contra o Dr. Eggman abala o universo e Sonic precisa viajar por dimensões paralelas para reencontrar os amigos e salvar o mundo.

O Chefinho: Bônus de Natal (6/12/2022)

Na véspera de Natal, o Chefinho acidentalmente troca de lugar com um duende do Papai Noel e fica preso no Polo Norte.

Histórias de Verão: Temporada 2 (30/12/2022)

Steffi, Luz, suas famílias e amigos lutam pelo futuro do Cielo Grande após novos donos tomarem conta do resort em um jogo de poder.

Mighty Express: A Grande Corrida (5/12/2022)

Nem tudo é o que parece! Nate Frete é enganado e precisa participar de uma corrida veloz que pode custar os vagões de carga da Mighty Express.

Brown e Sua Turma (29/12/2022)

Um grupo de adoráveis amigos se reúne em uma cafeteria aconchegante para aprontar mil aventuras por seu bairro.

LEGO Friends: Especial de Natal (1/12/2022)

Cinco amigas precisam superar alguns desentendimentos num dia frio de neve. Tomadas pelo espírito natalino, elas lembram que a amizade é o que mais importa.

Barbie & The Diamond Castle (1/12/2022)

Barbie e Teresa contam a incrível história de Liana e Alexa, duas amigas que embarcam em uma missão para libertar uma garota presa no espelho.

Tá Chovendo Hambúrguer (1/12/2022)

O inventor Flint Lockwood cria uma máquina que faz chover comida. Mas sua deliciosa invenção está prestes a provocar uma gigantesca indigestão.

Barbie in Princess Power (1/12/2022)

Após receber o beijo de uma borboleta, uma princesa com uma vida muito previsível se transforma em uma super-heroína dedicada a combater o crime.

Barbie & Her Sisters in a Pony Tale (1/12/2022)

Barbie e suas irmãs embarcam em uma aventura nos alpes suíços, onde estão animadas para passar o verão em uma divertida academia de equitação!

Estreias da Netflix em dezembro: anime

Dragon Age: Absolvição (9/12/2022)

Com um grande poder em jogo, um grupo de magos rebeldes e ladrões precisa derrotar uma força sinistra para roubar um artefato perigoso.

The Seven Deadly Sins: Fúria de Edimburgo – Parte 1(20/12/2022)

Após forças do mal ameaçarem a paz, um jovem príncipe embarca em uma jornada perigosa para salvar seus entes queridos e descobrir seus poderes.

As Aventuras de Gudetama (13/12/2022)

O ovinho preguiçoso Gudetama embarca em uma grande aventura com Shakipiyo, que quer encontrar a mamãe custe o que custar.

Violet Evergarden: Memórias (15/12/2022)

Neste resumo de uma emocionante e premiada série animada, uma antiga criança-soldado começa a escrever cartas para superar seus traumas.