Obituário - 23 de novembro de 2022

SANTO ANDRÉ

Lina Clotilde Rey, 89. Natural de Portugal. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 17. Jardim da Colina.

Roque Waldemar de Come, 88. Natural de Socorro (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 17. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Amâncio Tavares, 85. Natural de Presidente Prudente (SP). Residia na Vila Formosa, em São Paulo, Capital. Dia 17, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Izaura Canuto Messias, 84. Natural de Guapiaçu (SP). Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Joselita Alves, 81. Natural de Tapiramutá (BA). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alcides Domingues, 80. Natural de Agudos (SP). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 17. Cemiério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Edgar Paul Arraya Aviles, 79. Natural da Bolívia. Residia na Vila Alpina, em Santo André. Dia 17. Memorial Phoenix.

Pedro Barreiro Neto, 79. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Marina, em Santo André. Dia 17, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria de Lourdes de Oliveira, 71. Natural de Pesqueira (PE). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Carlos de Araújo Lima, 66. Natural de Juiz de Fora (MG). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 17, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Miriam de Souza Brogio, 63. Natural de Santo André. Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jorge Bento da Silva, 62. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Caldeireiro. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sônia Regina Maria, 60. Natural de Santo André. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Autônoma. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Josélia de Oliveira, 56. Natural de São Paulo, Capital. Rsidia no Jardim Brígida, em Ferraz de Vasconcelos (SP). Dia 17, em Santo André. Parque do Cambiri, em São Paulo, Capital.

SÃO BERNARDO

Aldani de Asevedo Coutinho Chaves, 86. Natural de Bom Jesus do Itabapoana (RJ). Residia no bairro dos Finco, em São Bernardo. Dia 17. Jardim da Colina.

Aparecida Ferrante Capatti, 79. Natural de Boa Esperança do Sul (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 17. Jardim da Colina.

Maria Olinda da Conceição, 78. Natural da Barra de Santo Antônio (AL). Residia no Jardim Lavínia, em São Berardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.

Sônia Dimov. 76. Natural de São Caetano. Residia no Centro de São Caetano. Dia 17. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Raimundo Aires da Silva, 68. Natural de São José de Mipibu (RN), Residia no Parque São Bernardo, em São Bernardo. Dia 17. Jardim da Colina.

Reginaldo Batista, 68. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério da Paulicéia.

Laerte Carmacio, 66. Natural de Santa Maria do Oeste (PR). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 17, em Diadema. Jardim da Colina.

Ademir Faustino, 59. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Gonçalves, em São Bernardo. Dia 17. Jardim da Colina.

João Luiz dos Santos Neto, 58. Natural de Mauriti (CE). Residia no Areião, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério Municipal de Mauriti.

Sidnei Dias Xavier, 46. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 17. Memorial Phoenix.

Eduardo Dellabarba, 41. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério do Baeta.

DIADEMA

Laurindo de Oliveira, 89. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 17. Vale da Paz.

Perpétua José Maria, 88. Residia no bairro Eldorado. Dia 17. Cemitério Municipal de Diadema.

Martinho dos Santos Leal, 81. Natural de Guaraciaba (MG). Residia no bairro Eldorado. Dia 17. Cemitério Municipal de Diadema.

Francisca dos Santos Marinho, 77. Residia no Parque Primavera, bairro Pedreira, na Capital. Dia 17. Cemitério Municipal de Diadema.

João de Souza, 62. Natural de Cruzeiro do Oeste (PR). Residia no Jardim Campanário, em Diadema, Dia 17. Cemitério do Baeta, em São Bernardo.

José Augusto Pereira Lima, 59. Natural de São Francisco (MG). Residia no Jardim Miriam, em São Paulo, Capital. Dia 17. Cemitério Municipal de Diadema.

Antonio Alves da Silva, 47. Natural de Potengi (CE). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 17. Jardim da Colina.