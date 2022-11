Força-tarefa de vacinação imuniza mais de 6 mil pessoas em Santo André

Da Redação



22/11/2022 | 09:35



A força-tarefa de vacinação realizada pela Prefeitura de Santo André no último final de semana aplicou 6.170 doses de imunizantes em 14 pontos da cidade. A ação teve como objetivo ampliar a cobertura vacinal contra Covid-19.

“Como observamos desde o início do combate à Covid-19, a nossa gente atendeu ao chamado e compareceu em grande número no mutirão da vacinação contra o vírus, realizado no último fim de semana. Um reforço importante para que os andreenses completem o esquema vacinal e fiquem protegidos contra as formas mais graves da doença e de suas novas cepas. Seguimos, com planejamento e gestão, combatendo a Covid e protegendo a nossa gente”, destaca o prefeito Paulo Serra.

Dos 14 pontos de vacinação, o drive-thru instalado no Estádio Bruno José Daniel teve a maior procura e realizou 2.202 aplicações entre primeira, segunda, terceira e a quarta dose da vacina contra a Covid para munícipes com mais de 3 anos, no sábado e no domingo, das 8h às 20h. No local foi possível garantir a imunização tanto de carro como a pé.

Nove unidades de saúde realizaram, das 8h às 17h, atualização das cadernetas, além de aplicar todas as doses contra a Covid, incluindo a quinta dose para imunossuprimidos e a Pfizer Baby, para crianças com mais de 6 meses a 2 anos que possuem comorbidades. A ação realizada nas unidades Vila Lucinda, Alzira Franco, Vila Palmares, Paraíso, Jardim Carla, Parque Miami, Paranapiacaba e a Clínica da Família Sylvia Augusta dos Santos (Cruzado) resultou em 1.722 doses da vacina contra Covid-19 aplicadas.

“A vacina contra a Covid-19 fornece ao sistema imunológico ferramentas para que ele possa se defender contra a doença, por isso a importância de que as pessoas completem seu esquema vacinal contra a Covid”, explica a biomédica e diretora de Atenção à Saúde, Luciane Suzano Cunha.

Os shoppings Atrium, ABC, Grand Plaza e Shoppinho (Oliveira Lima) também viraram pontos de vacinação e imunizaram 2.246 pessoas com mais de 12 anos que receberam a vacina após agendamento prévio no site.

“A ação do fim de semana foi uma estratégia para que as pessoas pudessem se imunizar. Montamos quatro pontos nas Lojas Solidárias nos shoppings, além do Brunão e nove Unidades de Saúde para o atendimento da nossa população de forma acolhedora e humanizada. A expectativa foi superada, muitas pessoas buscaram pela imunização, desta forma fazemos com que ocorra a redução da contaminação, assim como a diminuição potencialidade dos sintomas”, completa Luciane Cunha.

Durante o final de semana houve a aplicação de 33 doses da vacina Pfizer Baby, que começou a ser aplicada na última quinta-feira (17) em crianças com mais de 6 meses a 2 anos com comorbidades.

A vacina segue disponível nas 34 Unidades de Saúde para pessoas com mais de 18 anos que, por algum motivo, ainda não se imunizaram, das 8h às 16h. Até o momento, 85% da população com mais de 18 anos recebeu a terceira dose da vacina e apenas 47% recebeu a quarta dose.