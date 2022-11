Diadema arrecada 3,5 toneladas de alimentos no show de Zeca Pagodinho

Da Redação



22/11/2022 | 09:31



O samba e a solidariedade caminharam juntos no show de Zeca Pagodinho, no domingo (20), na Praça da Moça, em Diadema. As 30 mil pessoas que acompanharam os sucessos de Zeca levaram 3,5 toneladas de alimentos não perecíveis, que irão chegar a milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade da cidade.

O Fundo Social de Solidariedade organizou a arrecadação dos alimentos. Foi pedido que cada pessoa que fosse aproveitar o show de Zeca Pagodinho levasse ao menos 1kg de alimento não perecível, para colaborar com as ações de combate à fome lideradas pelo fundo.

Toda a arrecadação foi levada ao Banco de Alimentos, gerido pela Secretaria de Segurança Alimentar. A triagem foi realizada na manhã desta segunda-feira (21) e os alimentos serão levados para as entidades já cadastradas no Banco de Alimentos e na Secretaria de Segurança Alimentar.

“Quero agradecer aos moradores de Diadema. A solidariedade está na alma da nossa população e, mais uma vez, nosso povo demonstrou empatia e olhar para o próximo”, afirmou a presidenta do Fundo Social de Solidariedade, Inês Maria.