Tony Tornado fala sobre prisão após subir ao palco no show de Elis Regina: - Fui preso, mas com muito prazer

19/11/2022 | 13:11



Neste sábado, dia 19, Tony Tornado participou do programa É De Casa, falou sobre sua carreira e relembrou histórias. O cantor que ficou super conhecido na década de 70 com o hit Br-3, está com 92 anos de idade e tem muito o que contar.

O músico começou falando um pouco sobre sua vontade de participar do famoso Festival Internacional de Música. Mesmo sem esperar, Tornado ganhou a competição em 1970.

- Quando entrei no Festival, eu era o único desconhecido. Tinha grandes craques: Tom, Vinicius... E fui a grande zebra do Festival, e foi pela minha coragem. Cantei BR-3. Eu dormia em pé, até que veio a chance do Festival e pensei: Ou tudo, ou nada. Na hora que entrei, Tony Tornado e Trio Ternura, ninguém conhecia.

Outra história da qual Tony se orgulha é de quando ele subiu ao palco junto com Elis Regina, mesmo que o final não tenha sido bom:

- Ela cantou, e de repente cantou Black is Beautiful. Para mim foi o máximo, para mim era a minha entrada. Não tinha intenção de ficar famoso. Agi com o coração. Quando ela cantou: Eu quero um homem de cor... Pensei: Sou eu! Subi ao palco, fiquei do lado da Elis Regina, ergui o braço e o punho. E claro, já desci com ele algemado. Fui preso, mas com muito prazer, muita satisfação.

O artista foi um dos convidados especiais por sua imensa representatividade na música brasileira. Ao lado de Elis ele viveu um momento marcante para a história da televisão no país.