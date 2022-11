Rael e Marvvila lançam regravação da música ?Identidades? de Jorge Aragão

17/11/2022 | 10:35



Rael e Marvvila lançaram nesta quinta-feira, 17, uma nova versão da música Identidade, do sambista Jorge Aragão. A faixa faz parte das iniciativas do Amazon Music para promover a música e talentos negros durante o mês da consciência negra.

A obra original é do álbum Chorando Estrelas, lançado em 1992 por Jorge Aragão. E foi escolhida pelos artistas, entre outras opções, pois fala sobre a identidade da população negra, fazendo referências ao racismo estrutural brasileiro.

"Essa música é bem emblemática, bem conhecida nas rodas de samba. Quando recebi o convite do Amazon, eles deram outras duas sugestões de som, eu falei que achava que Identidade tinha muito mais a ver pelo fato da negritude ser uma pauta agora, as outras também cruzavam isso, mas essa, além de ser popular, está dizendo muita coisa de cara, até para quem não é preto, entender", comenta Rael.

Já Marvvila, conheceu o som quando já tinha quase 18 anos. "Eu sou de 1999, conheci a música só quando comecei a sair, escutava nas rodas, na rua, mas nunca tinha cantado. Uma música tão bonita, tão forte, quando recebi o convite da Amazon para cantar com o Rael eu fiquei muito feliz".

Os artistas fizeram uma releitura da canção, com uma textura que correspondia mais a personalidade de ambos, com trecho de raps de Rael, uma melodia com timbres do afrofusion e o trap.

"Nós pegamos uma música que já tinha uma identidade e trouxemos a nossa. Eu tive até a honra de compor em cima, falar de coisas das nossas rodas de conversa, como o afrofuturismo, a ascendência mista, não ser preto só quando conveniente. Bater de frente com muita coisa, temos que ser antifascista, antirracista? foram essas temáticas que eu trouxe para o conjunto da obra", complementa o rapper.

Com uma carreira sólida, shows em grandes eventos e prêmios, Rael é reconhecido como um dos nomes mais versáteis da sua geração. Ele acumula uma discografia sólida, sucessos como Envolvidão e parcerias plurais, que vão de Thiaguinho ao novo album da banda Melim, IZA e Emicida.

Já Marvvila, é uma jovem cantora de pagode que se destacou no The Voice Brasil em 2016 e já fez parcerias com grandes nomes da música como Belo e Sorriso Maroto. Em 2022, lançou seu primeiro álbum ao vivo e também se apresentou no Rock In Rio.

"Eu fiquei muito feliz com o convite, de saber que podemos ser referência para outras pessoas pretas, saber que um dia eu já quis ser referência, e hoje posso ser uma, graças ao Amazon", comemora Marvvila.

Rael também agradece a parceria com o Amazon e complementa: "Em u,a data tão simbólica, a oportunidade de dar mais volume para essa voz, para essa questão. Em contrapartida, eu tento dizer no meu verso que a gente, como preto, tem um corre diário de fazer com que não sejamos esquecidos, e que não se lembrem de nós só nessa data, só nesse momento da consciência negra, acho que isso é importante também."

Com produção do Laboratório Fantasma e Julio Fejuca, a faixa já está disponível no app do Amazon Music. Além da música, os cantores também gravaram um videoclipe da canção produzido por Bruno Trindade Ruiz e pela produtora B+CA Filmes que será lançado nesta sexta-feira, 18.

"Eu acho que essa tendência de regravar músicas é muito bacana, porque essa nova geração, às vezes, não conhece nem Racionais, porque hoje é tudo muito rápido, volátil, descartável, dura poucos meses", comenta Rael.

Outro destaque da programação do Amazon Music, durante o mês de novembro, é o episódio do podcast ReDiscover sobre os vinte anos do lançamento do álbum - Do coccix até o pescoço, da cantora Elza Soares, que será lançado no dia 22 de novembro.