Como duas aspas podem te ajudar a encontrar qualquer coisa na internet

O Google serve para encontrar – quase – qualquer coisa na internet. Se existe na web, ele tende a te mostrar. Entretanto, muitas vezes, são necessários alguns truques para que o usuário tenha um retorno mais certeiro em relação ao que procura.

Um deles, que é o meu preferido, é o uso de aspas no buscador. Quando você coloca duas ou mais palavras entre aspas, o Google entende que você deseja encontrar exatamente aquela frase nos resultados.

Por exemplo, se você digitar separadamente as palavras trabalha no correio, o Google dará um resultado diferente do de “trabalha no correio”. Supondo que você lembre que isso é um trecho de uma música e não sabe qual, basta escrever “trabalha no correio” e “letra” – e o buscador te retornará com O Descobrimento do Brasil, da Legião Urbana.

Inclusive, usar aspas e não aspas nas buscas é uma mão na roda

Vamos supor, por exemplo, que você queira baixar algum filme, mas que ele tenha um nome muito comum. Então, não vai bastar incluir o nome da película entre parênteses – será necessário um pouco mais de informação, fora das aspas.

Ainda pegando o exemplo filme, supondo que você procure por um chamado Sem Saída. Há vários com esse nome, certo? Então, que tal colocar o nome entre aspas e adicionar informações como ano do filme, o nome original e, por que não? a forma como deseja baixar (como exemplo, pegaremos o formato torrent).

Aí, você digita “Sem Saída”, “Eden Lake” (que é o nome original do que queremos) e mais torrent. Você irá cair em uma página do Google com algumas opções certeiras. Aí, é tentativa e erro até chegar em um ótimo site sobre filmes de terror (pessoal do Facada no Fígado, admiramos muito o trabalho de vocês).

Isso serve para outros formatos de conteúdo. Um livro tem grandes chances de estar em PDF na internet. Então, “nome do livro” e “PDF” tende a encontrá-lo.

Aqui, é importante informar que o 33Giga é contra a pirataria. Os exemplos acima foram somente para fins de tutorial mesmo.

Outra dica para o uso de aspas é incluir um * no meio da frase entre aspas. O Google entenderá que o * pode ser preenchido com qualquer coisa, mas deve respeitar o começo e o final do que está dentro das aspas. Se você tem alguma ideia do que procura, mas não está 100% certo, isso pode ajudar.

Por exemplo, você não lembra do segundo nome do nosso atual presidente. Sabe que é Luiz alguma coisa Lula. Bom, então, você pode digitar no Google “Luiz * Lula”. A resposta aparecerá nas ocorrências – como se pode ver aqui.

Esse uso das aspas, aliás, serve para qualquer plataforma do Google (e para diversos buscadores em geral). Pode ser no Gmail, no Google News, no Maps ou no YouTube.

Além do uso das aspas, outra dica é sempre pensar como alguém escreveria algo na internet. Assim, você usaria a frase entre aspas e encontraria o que deseja. Quanto maior o texto entre aspas, mais a chance de aparecerem menos e melhores resultados para você – aqui, não consigo pensar em um exemplo. Mas depois você pode criar algo e testar.

Dica extra

O Google é bom, mas não é 100%. Ao lado dele, há um aliado para quem deseja encontrar algo que está ainda acontecendo: o Twitter (pelo menos, até o Elon Musk encangalhar a rede social inteira).

Se o Corinthians está jogando, você sabe que houve gol e não sabe onde ver. Basta entrar na rede, digitar o nome de quem fez o gol na busca e clicar em “Mais recentes” ou “Vídeos”. É quase que garantido que alguma boa alma já subiu a obra de arte lá.

Há alguns dias, quis saber se os golpistas patriotas haviam fechado a Rodovia Anchieta no momento em que eu precisava passar por ela. Apesar da Ecovias (concessionária que a administra) fazer um ótimo trabalho de informação via Twitter, ela não é mais rápida que a raiva de pessoas tweetando e xingando muito ao mesmo tempo.

Com isso, bastou digitar Anchieta no buscador da rede social e, ainda, marcar “Mais Recentes”, que fui inundado de informações (e palavrões) sobre os patriotas golpistas terem bloqueado o KM 18 (exatamente onde eu precisava ir).

Há ainda muito mais dicas de como usar melhor os buscadores ou conseguir informações via internet. Entretanto, esse tutorial já ficou grande demais e eu até estou com preguiça de reler.

Em breve, volto com mais dicas de como se virar bem no Google. E explicar também porque “o mesmo” não pode ser usado como pronome pessoal.