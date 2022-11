Descubra as tendências para o marketing em 2023

Da Redação

Do 33Giga



17/11/2022



A cada ano, novas ferramentas são lançadas para potencializar os resultados do marketing. 2023 não será diferente. O segmento continuará sendo algo essencial para que as empresas tenham sucesso. E, de acordo com a AWISEE, existem algumas tendências que nenhum negócio online deve ignorar. Afinal, basta deixar uma das estratégias para trás para perder competitividade nos mercados brasileiro e internacional.

Responsabilidade ambiental

O primeiro elemento que será essencial para o marketing em 2023 é a responsabilidade ambiental. Para algumas empresas pode parecer algo não muito relevante, mas para os clientes isso é um aspecto importantíssimo. Atualmente, até mesmo medidas de como identificar práticas falsas de sustentabilidade são veiculadas.

Ou seja, o mercado como um todo está mais consciente para garantir que as empresas realmente estejam comprometidas com o desenvolvimento de seus negócios respeitando o meio ambiente. Com isso, além de saber que estão comprando em um negócio que é sustentável, os consumidores também se sentirão parte de uma missão.

A ideia é que a sustentabilidade esteja em todas as práticas do negócio. Afinal, caso o consumidor não sinta que a missão da empresa tenha a responsabilidade social, isso pode ser identificado como Greenwashing e causar muito mais problemas do que se a empresa não ligasse para a questão.

Marketing de influência

Uma tendência já muito presente em 2022 e que continuará em 2023 é o marketing de influência. Os negócios continuarão a investir na publicidade com influenciadores digitais que tenham presença em determinados mercados. A ideia é impulsionar um negócio que tem grande impacto sobre uma determinada audiência.

No caso do Brasil, o marketing de influência não foca somente no YouTube, mas também em outros canais de streaming e redes sociais. Com isso, a empresa terá uma abordagem mais ampla e garantirá muito mais cobertura para suas iniciativas, que tendem a trazer mais resultados do que se focar em apenas um canal.

O marketing de influência deve ser realizado com um profissional. Afinal, é a sua marca que estará conectada a outra pessoa. Por isso, certifique-se de escolher um parceiro estratégico ideal para que sua iniciativa tenha sucesso no curto, médio e longo prazos.

Marketing baseado em dados

Assim como a decisão de qual é o melhor influenciador digital para seu negócio, você também deverá utilizar os dados para saber qual é o melhor canal para você investir e impulsionar suas vendas. Para algumas empresas, investir no Instagram pode ser a melhor opção.

No entanto, para outros negócios, a opção ideal é criar um canal do YouTube e investir em conteúdo para promover seu negócio. No entanto, muito além de investir no canal ideal, você deve acompanhar os resultados para saber se a sua iniciativa está trazendo os resultados almejados.

Crie boas experiências em diferentes canais

É essencial que você crie uma boa experiência para o seu consumidor tanto dentro quanto fora dos computadores. Ou seja, tanto via dispositivos móveis quanto fora da internet, você precisa saber como alcançar seus clientes e fidelizá-los em seu negócio. Quanto antes você fizer isso, maiores serão as suas chances de sucesso.

Mantenha um canal direto com o seu consumidor para que ele saiba como pode falar com o seu negócio quando for necessário. Isso também reduz a distância entre consumidor e empresa e faz com que a experiência da compra seja ainda melhor para quem adquire um produto ou serviço.